Auderghem: une vingtaine de rues privée d’électricité

Ce samedi fin d’après-midi, une vingtaine de rues auderghemoises se retrouvent sans électricité. La panne devrait être rétablie vers 18h30.

Petite panne de courant sur le réseau Sibelga à Auderghem ce samedi après-midi. Plusieurs foyers sont privés d’électricité depuis 16h56.

« Nos techniciens sont sur place. Il s’agit probablement d’une panne haute tension mais ignore encore la cause. Notre priorité est de réapprovisionner le plus rapidement », déclare Serena Galeone, porte-parole de Sibelga. « La plupart du temps, on peut régler le problème à distance. Ce n’est pas le cas ici. »

Une petite vingtaine de rues est concernée : avenue des Bécassines, avenue Louis Berlaimont, avenue des Canaris, drève Louisa Chaudoir, avenue des Citrinelles, avenue Docteur Edmond Cordier, avenue Isidore Geyskens, rue Emile Idiers, avenue du Kouter, rue Albert Krings, rue Louis Isidore Lamey, avenue des Martinets, rue des Paons, avenue des Paradisiers, avenue du Parc de Woluwe, avenue de la Sablière, avenue des Traquets, clos du Trèfle, rue Valduc, rue du Vieux Moulin.

L’évolution de la situation peut être suivie sur le site de Sibelga. Le problème devrait être réglé vers 18h30.