Hors-jeu ou pas sur le but d’Undav lors de Union-Ostende? La ligne 3D pas disponible

Vidéo

Le but de l’attaquant de l’Union n’a pas pu être vérifié par l’assistance vidéo.

Nouvelle polémique concernant l’arbitrage en D1A. Alors que l’Union Saint-Gilloise tentait de revenir au score face à Ostende ce vendredi, Deniz Undav est finalement parvenu à trouver la faille pour égaliser en faveur des Bruxellois. Mais, alors qu’il semblait difficile de juger si l’attaquant était, ou non, en position de hors-jeu, le VAR n’a pas pu utiliser la ligne 3D pour juger la validité du but, selon Eleven Sports. L’orientation des caméras dans le stade de l’Union n’aurait pas permis à de tracer suffisamment de points pour utiliser la ligne 3D. Le VAR s’en est donc remis à la décision de l’arbitre assistant, qui n’avait pas levé son drapeau, et le but a été accordé.