Zone basses émissions: le MR veut un débat sur la nouvelle vague de sanctions

Face la crise économique, le groupe MR au parlement bruxellois a réclamé vendredi un débat au parlement bruxellois sur l’entrée en vigueur de la nouvelle vague de sanctions prévue à partir du mois d’avril dans le cadre de la zone basses émissions

Après le 31 mars prochain, l’infraction à la LEZ coûtera potentiellement 350 euros aux propriétaires de 76.500 véhicules supplémentaires dont 25.000 immatriculés à Bruxelles, à savoir les voitures et camionnettes diesel Euro 4 et essence Euro 1 qui ne peuvent plus rouler à Bruxelles depuis le 1er janvier.

Selon le MR, les plus défavorisés sont particulièrement touchés, comme certains professionnels (plombiers, chauffagistes...) et des personnes qui viennent se faire soigner dans les hôpitaux bruxellois.

«Le MR est depuis le départ favorable à la LEZ, mais dans le cadre d’un calendrier bien pensé, avec une transition et des mesures d’accompagnement adaptées. La prime Bruxell’Air et celle dédiée aux micro et petites entreprises viennent à peine d’être renforcées, mais avec un budget bien trop faible... Les prix des véhicules électriques restent inabordables pour une grande majorité, le réseau de bornes est embryonnaire, les pièces détachées sont en rupture de stock...», a commenté la députée libérale Anne-Charlotte d’Ursel.

Le MR veut des «mesures fortes» comme une dérogation temporaire sur base d’un critère de kilomètres parcourus pour les personnes qui utilisent très peu leur véhicule, une subvention de 500 euros en cas de radiation de la plaque d’immatriculation, un pass gratuit pour raisons médicales ou une subvention pour l’achat d’un véhicule électrique, comme cela se fait en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Luxembourg, au Royaume-Uni, en Autriche, en Finlande, en Irlande ou encore en Espagne.

Selon le groupe libéral, le président du Parlement bruxellois, Rachid Madrane, vient toutefois d’annoncer qu’une pétition visant un moratoire similaire sera débattue prochainement.