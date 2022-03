La Ville de Bruxelles propose un parcours avec ses meilleures adresses bien-être

Option B, une initiative de la Ville de Bruxelles pour soutenir les commerces sur son territoire, a présenté vendredi son troisième parcours consacré cette fois au bien-être.

Après les jardins secrets et les meilleures affaires du recyclage, ce sont des bonnes adresses en matière de beauté, d’esthétique, de restaurants, de boutiques, ou encore de soins énergétiques et de yoga qui sont proposées sur le site www.optionb.brussels et via Instagram.

Au sortir des restrictions sanitaires, « nous avons mis en place différentes actions au coeur de la Ville pour montrer la diversité de l’offre et la large palette que propose notre capitale », a affirmé l’échevin des Affaires économiques, Fabian Maingain (DéFI).

Ce samedi, le village durable BE-Here, situé près du Canal, disposera de 14 ateliers de tisanes, de yoga, de fermentation, de cuisine ou encore de thérapies bien-être pour permettre au public de goûter au plaisir de prendre soin de soi.

Le samedi suivant, en collaboration avec Marcello Faraggi, président de la European Shoe Shine Association (ESSA), cinq coiffeurs-barbiers proposeront à leurs clients un cirage de chaussures gratuit.

Par ailleurs, des messages positifs seront dessinés sur les pavés partout dans la ville. Les passants qui les croiseront sont invités à partager leurs photos sur les réseaux sociaux sous le hashtag #optionb. Un concours Instagram de la meilleure expérience bien-être est aussi ouvert.