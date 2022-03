Une station d’épuration modernisée pour les eaux de Bruxelles-Sud

Plus de 20 ans après son ouverture, la station d’épuration de Bruxelles-Sud a été entièrement rénovée. Plus performante et responsable au niveau environnemental, elle épure un quart des eaux usées bruxelloises.

La station d’épuration sud de Bruxelles existe depuis 2000. En 2013 la Ministre bruxelloise de l’Environnement, Evelyne Huytebroeck (Ecolo) décidait de rénover cette station pour assainir l’eau rejetée dans la Senne. Entamés en 2015, les travaux se clôturent maintenant par la reprise totale de l’exploitation par Hydria, la société bruxelloise de gestion des eaux. Jusqu’en 2021, la station était exploitée conjointement par Hydria et par l’entreprise responsable du chantier, la société momentanée CFE – VINCI – Nizet Entreprise.

Filtration membranaire

Le processus d’épuration est beaucoup plus complet grâce à la filtration membranaire. « On est la deuxième usine la plus importante en Europe a en disposer. Les 226.000 m2 de membranes filtrent l’eau en retirant tous les déchets (bactéries, virus, etc.) et produisent une eau de qualité de baignade », détaille fièrement Damien De Keyser, directeur général d’Hydria.

Avec l’aide de cette nouvelle station d’épuration, le ministre de l’Environnement Alain Maron (Ecolo) espère mettre un terme au rejet des eaux usées dans la rivière Senne : « Grâce à cette station exemplaire, ce ne sont plus des eaux usées mais une eau assainie qui est dorénavant déversée dans la Senne. La Senne redevient ainsi un cours d’eau vivable, que nous allons remettre à ciel ouvert à certains endroits afin de créer des îlots de fraîcheur et de permettre aux Bruxellois.es de redécouvrir leur rivière ancestrale, sur les berges de laquelle la ville s’est créée ! »

30 % des besoins énergétiques

La station d’épuration sud de Bruxelles est exemplaire sur le plan du traitement des eaux mais aussi au niveau énergétique et environnemental. Ainsi, la modernisation de la station a réduit de 30 % le volume de boues produit, c’est-à-dire les déchets issus de l’épuration. Ces boues sont aussi dorénavant transformées en énergie verte par un système de cogénération, qui assurera à terme 40 % des besoins en électricité de la station.

Le bâtiment administratif situé sur le site est le premier à Bruxelles chauffé grâce aux eaux usées des égouts qui arrivent sur le site, via la riothermie, une technologie qui récupère la chaleur résiduelle ou la fraîcheur des eaux usées afin de chauffer ou de climatiser un bâtiment et de produire de l’eau chaude.

« À l’heure où l’efficience énergétique s’annonce comme une nécessité, la station d’épuration Sud relève le défi en étant autonome en chaleur, en consommation d’eau et partiellement en électricité (40 % à terme) grâce à la digestion de nos boues qui produit du biogaz qui alimente une unité de co-génération », déclare Damien De Keyser.

Ces innovations permettent à la station d’épuration de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de plusieurs dizaines de tonnes. Grâce à son exemplarité environnementale, la station d’épuration sud s’inscrit ainsi clairement dans la volonté du gouvernement bruxellois de décarboner la Région d’ici 2050, comme le prévoit aussi le Green deal européen.

17.000 tonnes de boues produites par an après transformation en énergie verte

La Région a investi 108.000.000 euros dans les travaux. « Un coût nécessaire et indispensable pour assurer une eau de qualité en Région bruxelloise. Et on continuera à investir dans l’eau à Bruxelles car c’est un droit fondamental », conclut Alain Maron.