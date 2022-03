Une agente de sécurité de l’ULB rouée de coups par un étudiant à Ixelles

Une agente de sécurité de l’Université Libre de Bruxelles (ULB) a été rouée de coups par un étudiant lors d’une soirée dans la salle de fêtes Jefke, sur le campus de la Plaine à Ixelles, au cours de la nuit de lundi à mardi.

Le suspect a été interpellé et entendu par la police, a indiqué le parquet de Bruxelles vendredi.

« Un jeune homme sous influence de l’alcool a porté des coups à une agente de sécurité, alors qu’elle voulait faire respecter le règlement », a expliqué le parquet. « Après ces coups, le suspect s’est enfui à travers la foule, mais l’agente de sécurité et son collègue ont pu l’intercepter un peu plus tard. Il a alors de nouveau porté des coups aux mêmes agents de sécurité. Le suspect a été arrêté et auditionné par la police. Une enquête est en cours ».

Selon BX1, l’agente est intervenue pour faire cesser un pogo, un mouvement de danse qui consiste à sauter et à se bousculer, interdit dans la salle de fêtes de l’ULB, la Jefke. L’agente a ensuite été frappée par un étudiant. La zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles a été appelée sur place vers 02h30.

L’agente a été blessée et subit une incapacité de travail de plusieurs jours. Son collègue a également été légèrement blessé.