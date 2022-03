Forest: la seconde semaine des initiatives approche à grands pas

La seconde semaine des initiatives à Forest se déroulera du 21 au 25 mars prochains. L’événement se tiendra dans la future « Maisons des Initiatives », actuellement siège de l’antenne du Contrat de Quartier Durable Wiels-sur-Senne (CQDW).

Après avoir organisé une première semaine des initiatives à Forest en 2021, la commune a décidé de relancer cet événement avec des journées consacrées à divers acteurs souhaitant bénéficier de formations et d’informations pratiques afin de lancer des projets.

Le lundi 21 mars sera consacré aux ASBL afin de les accompagner dans la recherche de subsides et/ou de primes. La matinée sera l’occasion pour eux de se former sur la recherche de financement et sera suivie d’une table ronde autour d’un lunch afin de favoriser les échanges entre les différents acteurs présents. La journée se clôturera par un apéro « spécial commerçants » qui sera l’occasion d’échanger avec HuB Brussels et le service Développement économique de la commune de Forest.

Le jeudi 24 mars sera consacré aux projets portés par des femmes ! Image, estime de soi et échanges de bonnes pratiques seront au cœur des discussions. La journée débutera par un atelier sur « l’estime de soi » qui sera présenté par une coach en développement personnel. S’en suivra une table ronde entre Forestoises porteuses de projets afin de partager leurs vécus et expériences dans l’entreprenariat.

Le vendredi 25 mars sera l’occasion de clôturer cette semaine par un Focus Citoyens et notamment par un atelier Capsules permettant de former les intéressés à la création vidéo à des fins communicationnelles et marketing. Cet atelier sera présenté par une consultante en marketing forte de plus de 10 ans d’expérience dans le domaine.

Charles Spapens (PS), échevin en charge de l’Emploi et de la Revitalisation urbaine, se réjouit de l’organisation de cette semaine des initiatives et espère que le public profitera de ces différents moments pour développer au mieux ses projets. « Je suis convaincu que, trop souvent, de bons projets n’obtiennent pas toujours les résultats escomptés faute d’encadrement ou de connaissance des différentes aides disponibles. Nous souhaitons donc à travers cette initiative, offrir de nouvelles opportunités d’y remédier », conclut-il.