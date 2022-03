Ce 19 mars, Forest et Saint-Gilles fêtent les moineaux

Chaque année, la Journée Mondiale du Moineau se fête la veille du printemps. Pour cette occasion, les communes de Forest et Saint-Gilles organisent une journée festive ce samedi 19 mars au centre culturel Pianofabriek, à Saint-Gilles.

Les oiseaux jouent un rôle majeur au sein de la biodiversité et notre écosystème (consommation d’insectes nuisibles à l’agriculture, dissémination des graines pour la reforestation et pollinisation des plantes, etc.). Or, à l’échelle européenne, 10 % des espèces d’oiseaux sont menacées et Bruxelles a perdu 95 % de ses moineaux en 25 ans. Il est donc essentiel de prendre des mesures pour endiguer la régression de l’avifaune locale.

C’est pourquoi, les communes de Forest et Saint-Gilles mènent un projet, dans le cadre du contrat de rénovation urbaine – Roi, qui vise à faciliter le retour des populations de moineaux en organisant des activités de sensibilisation, formations et de cartographie de la population ou encore en distribuant des nichoirs près des colonies de moineaux repérées, etc.

« À Forest, nous essayons de mobiliser tous les leviers. Par exemple, lors de l’instruction des demandes de permis, on impose aux demandeurs, lorsque c’est pertinent et adéquat, d’installer des nichoirs dans les façades ou encore en plantant des arbres fruitiers sur le territoire. Et je remarque que les habitants sont de plus en plus réceptifs et intéressés par ce sujet, qui est essentiel. Les moineaux sont parmi les meilleurs ambassadeurs de notre qualité de vie et de la biodiversité », contextualise Alain Mugabo (Ecolo), échevin de la Ville verte à Forest.

Plusieurs activités

Cette année, à l’occasion de la Journée Mondiale du Moineau, les deux communes organisent une journée festive ce samedi 19 mars 2022 au Pianofabriek, à Saint-Gilles. Au programme : 2 balades « Moineaux » dans le quartier en néerlandais et en français, un atelier construction de nichoirs simples, une exposition, des projections vidéo, un atelier maquillage ou déguisement moineaux pour enfants…

À l’occasion de la Journée mondiale du Moineau, notre commune organise une série d’activités afin de sensibiliser les habitants au rôle crucial des moineaux en ville. Les 30 dernières années, leur population à régresser et est devenu quasi absente du paysage urbain. Grâce à la collaboration entre des riverains et la Maison Eco, de nouvelles colonies de moineaux sont revenues nicher à Saint-Gilles, de sorte à amorcer un retour du moineau en ville. Aujourd’hui, les habitants auront l’occasion de construire eux-mêmes un nichoir, observer les oiseaux lors de promenades en ville et se restaurer au Pianofabriek. Espérons que cette campagne de sensibilisation puisse mener à un retour durable des moineaux dans nos rues », conclut Jos Raymenants (Groen), échevin du Développement durable à Saint-Gilles.