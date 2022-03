Propreté dans le Quartier Nord: opération entre les services communaux et la police

Une opération propreté débutera ce jeudi 17 mars dans plusieurs rues du quartier Nord. Elle s’étendra jusqu’au 7 avril avec une première partie consacrée à la prévention et la sensibilisation, une seconde à la verbalisation.

« Nous saluons cette initiative qui permet d’unir les efforts de la Commune et de la Police autour d’un même objectif : plus de propreté dans nos rues et une meilleure qualité de vie pour nos habitants. Les services de la Propreté et nos Gardiens de la Paix travailleront ensemble avec la Police sur les enjeux prioritaires du quartier : la lutte contre les dépôts clandestins, une meilleure connaissance des services proposés par la commune comme le parc à conteneurs, une meilleure information sur les jours de collecte… », déclare le bourgmestre de Saint-Josse-ten-Noode.

« Notre approche est basée sur la sensibilisation, mais aussi sur la répression, car le travail conséquent de nos équipes sur le terrain ne peut être balayé par le manque de civisme de quelques-uns. Responsabiliser, informer, sanctionner, nous répétons invariablement le même message et nous le faisons aujourd’hui avec notre police. Je remercie les équipes qui se mobilisent à nouveau pour une commune plus propre en allant directement à la rencontre des citoyens sur le terrain », ajoute Mohammed Jabour (PS), échevin de la Propreté.

« La collaboration entre les différentes institutions est primordiale à la sécurisation et au sentiment de sécurité dans nos quartiers. La Zone de Police Bruxelles Nord collabore ici avec la commune de Saint-Josse-ten-Noode ainsi que les gardiens de la paix afin de mettre en place des initiatives qui répondent aux attentes concrètes des citoyens », poursuit Olivier Slosse, Chef de Corps de la Zone de Police Bruxelles Nord. Pour ce dernier, la prévention et la sensibilisation des riverains sont primordiales pour que ces actions portent leurs fruits. « La propreté contribue au sentiment de sécurité. Les plans d’action des différents quartiers ciblent les différentes problématiques et l’approche que nous mettons en place pour y remédier », conclut-il.