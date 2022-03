Prison de Haren: Bruxelles-Ville aide à postuler comme assistant pénitentiaire

Plus de 250 emplois d’assistants pénitentiaires sont à pourvoir à la nouvelle prison de Haren. L’ASBL Centrale de l’Emploi accompagne les candidats pour les préparer aux tests psychotechniques et aux entretiens d’embauche.

La nouvelle prison de Haren devrait accueillir 1.190 détenus. Plus de 250 emplois d’assistants pénitentiaires sont à pourvoir. L’inscription sur le site du Selor est déjà possible maintenant et peut se faire jusqu’au 30 novembre 2022.

Pour décocher le poste, il faut détenir au minimum le CESS et passer plusieurs tests. L’ASBL Centrale de l’Emploi de la Ville de Bruxelles propose aux candidats de les préparer aux tests psychotechniques et aux entretiens d’embauche. Il suffit de prendre rendez-vous par téléphone au 02/211.14.60 à l’Espace Public Numérique (EPN) de la Centrale. La personne candidate doit amener CV, sa lettre de motivation et son CESS. Un mode d’emploi sera fourni et un accompagnement personnel sera possible en cas de besoin.

L’inscription aux premiers tests d’assistant de surveillance doit se faire entre le 28 février et le 28 mars 2022. Il s’agit de tests psychotechniques informatisés d’observation et de jugement situationnel.

Afin de familiariser les candidats avec les tests de sélection, deux sessions de préparation seront organisées dans les locaux de la Centrale. La première session se tient le jeudi 17 mars et le vendredi 18 mars à 14h30. La théorie des tests psychotechniques et l’intérêt de ces tests en sélection, rapide revue de la procédure de sélection du Selor pour les assistants de surveillance pénitentiaire sera abordée. Les candidats seront entraînés aux tests de jugement situationnels et d’observation.

Test d’entretien

La seconde session se déroulera du 8 mars au 6 avril 2022 sur le site du Selor. Elle concerne l’inscription au deuxième test d’entretien « Star ». Les tests consisteront en un entretien « Star » et un jeu de rôle pour mesurer la compétence d’écoute active.

La vérification de validité du dossier peut toujours être faite à l’Espace Public Numérique de la Centrale de l’Emploi de 13h30 à 16h.

Trois sessions de préparation seront également organisées et seront complétées de formations aux tests psychotechniques, si nécessaire (mercredi 23 mars, jeudi 24 mars et lundi 28 mars à 14h30). Il sera ensuite possible de prendre rendez-vous avec un responsable de la Mission Locale de l’Emploi de Bruxelles Ville formé à ce type d’entretien, pour simuler un entretien d’embauche.