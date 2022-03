Bruxelles sur le pied de guerre pour la venue de Joe Biden

Les services de sécurité seront sur les dents pour protéger le président américain et les autres chefs d’Etat attendus jeudi et vendredi à Bruxelles aux sommets de l’Otan et de l’Union européenne. Alors que la guerre en Ukraine continue à faire rage.

********** ** ****** ** ********** **** *********** ***** ***** *** **** *********** ** *********** ********* ** ********* ** ** ***** ** *** ***** ** ****** ************** ** ******** ***** ** ***** *** ******** ** ********** ** **** ** **** *** ** ***** *********** ** *** ********* **************** ** ******** *********** ** ********** ** ********* ** ** ****** ******* **** ***** *** ** ****** ***** ********* ********* **** ******* ** ******** ******* **** ** ******* **** *** ***** ********* *** ** ** ********* ************ **** **** **** ** ******** ** ****** *** ****** ** ********** ** ** ******* **** *** **** ** ********* ** ************ ****************** ** **** ** ************ *** ************ **** ** *********** ************* ****** ********** **** ** ***** ** ** ****** ****************** ******* ** ***** *** *** ********** *** ** *********** *** ********* ** *** ************* ** ********** *********** ** ********** *** ***** ** ****** ** ******** ********* ** ******** ** **** *** ** *** ** ***** ********** ******** *** **** ** ******** ********* *** ** *********** ******* ****** ** *** *** ********* ******** ************* ***** ** *** ********* ** ********** ** ********** **** *** ******* ********** **** ** ******* ******** ******** ********** *********** ************* *********** ************** **** ********** ** **** *** ****** ******* ** ********** ** *** ******* ****** ** ****** ** ***** ************ ******** *** ********** *** ** *** ****** ***** ************ ** *** ****** ** ********** ********** ** ******* ******** *** ****** ** **** ** ********* *** ***** **** ** ************ ***************** ********* ********* ** ********* ******** ** ** ****** *********** *** ******* *** ******* ********** ** ********* *** ******** ******* ** **** *** ******** ****** *** ********** ** ********** ******** **************** ** *** ****** *********** ** ********** ** ******** ** ** ******** ********** ** ********* **** ********** *********** ** ****** ********** ********* ***** *** ***** ******* **** ** ************* *** ***** ******** ** ***** ** ********* ** *********** *************** *** ******** ******************** **** ******* **** ************** ******* **** ***** ** ******** ********** *** *** ************** **** ********* ******* *************** ********* ****** ****** **** ***** ***************** ** ** *** ******** ** ********** ** ***** ** **** ***** ******* *** ** ********** ************* ******** ************* ** ** ******** ***** ** ************** **** ****** ** ****** **** ****** ** ********* ** **** ****** ** ***** *** * ** ** * *** *** ** *** ****** *** *********** *********** ********** ******* ** ******** ** ********* ***** *** ***** ************ **** *** ******* ** ** ******* ********** *********** **** *** ** ***** ** ******** ** ** ****** ** ** **** ** ************ ***** **************** ** ********* ** *** ** **** *** ******* ********* ********* ** ***** *** ** **************** **** ******* ** ******* *** ********** *** **** *** ** ******** ***** *** ************** **** ** ******** ** ** **** ** ************ ** ****** ** **** *** ************ *** ** ******** *** ******* ** ****** ** ********** ********** *********** * ********** ******** **** ******** *** *** ******* ** ** ****** ********** ** ** ****** ***************** *** *** ** ****** ***** ** ******* ** ******* ********* **** ****** ********************* **** *** *** ****** *********** ************ ******** *** *** ******* **** ******* **** ****** ******* ******* **** ** ***** ********** ** ******************* ** ** ******** ******** ** ******** ** *********** ** ******* *** ******* ****** ********* ****** **** **** ** **** ** ****** ********* ** ***** *********** ** ********* ** *********** ** ********* ******** ***** ********** ** ******** ****** ****** **** *********** *** ***** ******** ** *** ******** *** ************** ******* ************* ** ***** ******** **** **** **** ******* **** ********* ** ** ******* ** ********* ********* *** ****** *** ******** ** ************* ** ******** ** ******** ********* **** *** ******** ** ********** ******* ***** *** **** ******** ******** ** **** ******* ** ******* **** ***** ********* ** ***** ******** ************ **** ******* ** ********** **** *** ***** ****** ***** **** ******* ********* *** ********* *** ***** *** ****** ** ***** ** ****** ****** *** ********** ** ******* Joe Biden veut armer davantage l’Ukraine ******* ** ****** ************** ** ******** *** ** ******* ** ***** ** **** ** *** *********** ********* **** *********** * ********* ***** **** *** ** ********** ********** *** ***** **** **** ********* ************ *********** ************ ** ***** ******** *** ********** ******* ** ***** ******* ** *********** ** ****** ******* ***** ** ****************** * ******** ** ****** ******** **** *** ****** ***** ******** ** ** ************* ** ****** ** *** * **** ********* ** *********** *********** ** **** *** ************ ***** ****** ********* **** ***** ********* *********** ** **** ********* *********** ***** **** ** ******* ********** **** ** ******* **** ****** ******** * ****** ***** ***** ****** ************ **** **** ***** **** **** ******* ** ***** *** **** ******** ***** ********** *** **** ******** * ******* *** ******** ** ******* **************** *** *** ***** ******** ** * ******* ** ***** ** ********* ** ****** **** ** ********* ***** ******* *** ******* ****** **** ********** ** ** ***** ** ********* ***** ** ** ********** ************ *** ******* ** ********* ** ******** * ******** *** ********** ******* *** ****** ** ********* ** ******* ** ******** ************** * ** *************** ** ******* ** ** *** ***** ***** ** ************ *** ******** ** ****************** * ********* **** *********** ******** **** ******* ******** *** ********* ** ** ******** ** ********** ***** ** *** **** ****** *** *********** ********* ***** ******** *** ***** ******* **** ***** ** ******** ********* ******* ** ** *********** *** ****** ************ ****** ***** ***** ********** **** ***** ******** *** ********** ** ** ******* ** *********** *** ****** ** ****** ****** **** ********** **** **** ******** ** ***** ************ ** ** ***** **** ********** ****** ************ *** ********* ** ********* ***** ** **** ** **** **** ***** ******* ******* ********** ******* ***** ****** **** ********* ** ********** *** ******** **** ******** ******* ** ************ ** **************** **** ** ****** **** ** ****** ********* ** ******************* * ******** ************ ** ******* *** ************ *** ************* ******** ** ****** ** ** ************ *** ********* ** ******** ********* ** ************ **** ************ *** ********* ********** *********** ** ** **** *** **** ******** *** *********** ** ********** ****** *** ********** ***** ******* ******** ********* ** **** ****** ********* ******** ***** **** ** ********** ******* **** ************ **** *** ********** **************** ** ********** ** ***** **************** *** ***** *** ***** **** **** ********** ******* *** ***************** ** *** ** ***** ** ******* *** ** ** ********* ** *********** ** *** **** *** ************* ************** *** ** ****** ** ******************* ****** ********* ** ********* ** ****** ************** ** ******** ** ** ******* ********** ** ***** **** ****** *** ** ** ********** ** ********* ** ** ****** ******* **** ******** ******* *** ** ********** ** ********* *********** ** ** ********** ** ******* ********* ******* ******* ******** ** ********* ** ******** **** *********** ** ****** *** ************ L’itinéraire de la Beast, secret jusqu’au bout *** ***** ** ********** **** ********* ** **** ** ** ********* ***** ************** ********** ************** *** ******** ******** *** ********** ** ** ****** ******* ** *** ******** **** **** *** ****** ** ********* ****** ********* ** ********* **** ** ** ********* ******** *********** ** **** ***** ***** ******** ***** **** ** * ****** **** *** ******** ** *** ** ** ****** ** ********** *** ********* ** *** ** ** ******** ** ** ****** *** *** *** **** *** ********* ****** ********* ** **** *** ********* *** ** ***** ** *********** *** ******** *** ** **************** **** ***** *** ****** *** *** *** ** *********** **** **** ***** ** ********* *** ***** * **** ** ****** *** ***** *** ******* ** ********* ** ** ******* ** ** *** ******** ** *** ** **************** ****** ** *** ******** ** ********** ******** *** ********* **** ************** ** *** *** ************* ******* ********* **** *********** *** ****** ********** ** ******* **** ************ ** *************** *** ****** ********** ** ********** *** ****** **** ** ********** ******** ** ****** ** ********** ********** *** ****** ** ***** ***************** ************ **** ********* **** *** ******** ** ********** *********** ************ **** ***** ******* ***** ********* *************** **** ****** ** ***** ******* Air Force One, ravitaillable en vol ** ********** *** *** ******** ** ******** ** **** ** ********* *********** ***** ************ ********** ***** ** ****** **** ****** *** *********** ** ********** ** ** ***** ***** *** **** ** **** ******** ** ********* ******* **** *** ******* ** *********** ***** ********* *** ** ********** ******* ** *** ***** ************ **** *** *** ****** **** ** ****** ** ************* ** ****** ******* *** ******* *** **** ****** ****** **** ****** ** ** ******* *** ** *************** **** *** ******** ****** ***** ************** *** *** ****** ** ********* **** ******* ** *************** ** ********** *** *********** ******* ****** ****** ******* ***** ** ******** **** ***** ******* ******* ** ** ************ ************ ******** ***** *** ***** ** ************* ** *** ****** ** ********** ** ****** *** ****** ************ ** *** ****** ****** ******** ****** *** ******* ******* ***** **** ** ******* ** ****** ************ *** ******* ** **** ***** ****** **** **** ***** *********** ** ***** **** ** *** *** ***** ** ******* ****** ************** *** ******* *************** *** ******* *** ******** ** ********** *********** ** ** ************ ******* ***** ********* ******* *** **** ***** ** ********* *** ****** ********* ** ************* ** ********** ** ** ****** ******* ** ************** ** ******* *** *** ************ *** **** ******** ******** ** ***** ** ********* *** ********* The Hotel, complet jusqu’au 27 mars... D.R. *** ****** ** ********** ********** *** ************ *** *************** ******* ***** ** ****** ****** *** ******* ******** ***** ******* ** *** ****** ** *********** ** **** *** ********* *** ***** ********* ** *** ********* ** **** *** ** ********* ** ******** ** ********** ***** *** ******* ********** ******* ******* ****** ** ******** ** **** ********** ****** ** **** ******* **** ** ** ********** ** *********** ******** ** **** **** ** ********* ** ********* **** ** ** ****** ** ****** ***** ** ***** ** ********** *** *********** ***** ********* *** *** ******** ** ****************** **** *** ** *** ********* ************* ****** ******* ********** ***** ***** ************* **** ** ***** ** *** ****** ****** ** ***** ************* ** ******** **** ** ****** ******** ********** ******** ** *** ******* ********** ********** ***** ***** ********* **** ** ****** ** **** ** ***** *** *** ******** *********** ******** ** ********** *** ***** ********* ***** ** *********** **** ** ****** *** ** ********* ** ** ****** ******** **** ** *** ******** ** ********** ********* ***** **** ** ********** ** ************* *********** ** ********** **** ** **** ****** *********** ********** ******** ***** **** * ********** *** ******* ** ********* ** *** ******** ** ***** *********** ** ****** *** ******* ******* ** *************** Menace plus élevée sur l’événement Des snipers seront en alerte. - Belga ********** ********* ******** *** ****** ** ******** ***** *** ***** ** ****** **** *********** ** ** ****** ********** *** ***************** **** *** ******* ****** ************ ** ****** ******** ** ****** ******** *** *** *** ** ** ****** ** ** ****** ***** ** ****** * ******* ******** *************** *** ************** *** ************ ** ***** *************** *** ** ******** **** **** ******* **** ** ***** ************ ** *** ************** *** * ************* **** ***** ********** ************* *** ****** **** ********* ** ** ****** ** ***** ** ******** ** ******* ********* ** ****** ** ** ****** *** *************** **** ** **** *********** ******** ********* *** ****** ** * **** *** ******** ** *** ** *** ********** ** *** ****** ***** ** ******** ** *************** ********** *** ******* ** *********** ********* ** ********* ****** *** ****** ***** ************** **** ** ********** *** ************ *** **** ****** ********** **** ********* ********* ** **** ** ****** *** ** *********** ** ********** ********* ***** ********* ********** **** ***** ********* ** ********** *************** ** ********** **** ***** ****** ******* *** ******* * ** *********** ********* ***** ******** ****** ************ **** ** ***** ** ******** ************* **** **** *** ******** ********** ******************* **** *** ** ****** ******** ** ****** ** ****** ******** ** ****** **** *** ********* ********* **** ************ ** ******* ************ ** ************** ************** ** ** ** ** ***** ** ******* ********* ** ****** ********* ** ***** ********** *** ******** ** **** *** ******** **** ********** ** ******** ****** ********* ** ********* ** ************* ******** ******* ****** ** *************** ********** ******** *** ** **** ** ******** *** ******* *** ** ******** ******** **** ** ************** ********** ** ******** **** ******* ********* ********** ********** **** *******