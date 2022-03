Kana et Sardella, toujours assis entre deux chaises à Anderlecht

Revenus de nulle part, Marco Kana et Killian Sardella ont fait oublier l’absence de Hoedt contre l’Antwerp. Mais quel avenir pour ces deux produits de Neerpede, qui jouent de plus en plus rarement, et presque jamais à leur place de prédilection?

***** ***** **** *** *** ** ******* ******** ***** ******* ******* ***** ********** *** *** ******** ********* ****** ************ **** ********* ****** ***** ********* ** ******* * ******* ****** ** *** **** ******* ******** ****** *** ** ****** *** ***** **** ****** ** *** **** ******** ** ******* ** ******* *** ******** ******* ********** *** ******* *** ***** **** **** ***** ****** **** ***** ******* *** ******** ***** ** ********* ** ***** ** ******* ********* ****** ***** ******** ********** ** *********** **** **** ***** ***** ** ************** **** **** ******* ************ **** ********* **** ******* ************ *********** ********** **** *** **** ******** ** ******** *** ******* ********** ** *** ******* **** *** ************ ** ******* *********** ******** ******** ** **** ****** **** ** ****** ** ************ ***** *** **** *** ********** ********* ***** ** *** ********* ** ***** ******* ******** ** ****** ********** **** ****** ********* ****************** * ***** ** *** ** **** ** **** ******* ** *** ** **** ***** ** ************** ***** ** **** ** ******** ****** ************ ** ********* ************** ** ***** **** ** *********** ****** ** ** ******* ***** ***** ** ******* ******** ** ** ******* ******** ****** ***** ******* **** *** ***** ** ***** ** ** ****** ********* **** ************* ** ******* ******** *** **** ************ ****** ** ***** ** ***** ***** *** ************ *** ********** ** ********** ***** ******** ****** ****** ** **** ******* ** *** ***** **** ******** *** ******* *** ***** ************** **** ***** **** ******** *** *** ** ********** ******* *** **** ***** ********** ******* ***** *** ** ***** ** ************* *** ***** ** ****** ********** *** ******** *** *************** ************* **** ** *************** ************* *** ** **** ***** ***** ** ******* ** ******** ******** ******* ***** ****** ** ******* ********* ******* ******* ** *** ******** ********* ** ********* ************** ** ***** ************* ******* ** ** ******* **** ****** *********** **** ************ *********** ***** ******* ******* ********* **** ***** ******** *** ** ****** ** ************ **** ***** ******* ** ******** ** **** *** ** ** ********** ** **** *** ******** ********* ** *** **** ******* ****** *** ******* ****** ***** **** **** ******** ***** ***** **** ******** ** ****** ********* **** **** ** *********** ** ***** *********** ********* ******* ** ********* **** *** ** ******* *********** ** ************** ****** **** ** ***** ** ***** ******** *** ***** ** *** ****** ************ ******* ** **** ***** ***** *** ******** ***** ***** ** ******* ************** *** * ***** ********** ******* ** ********* ****** ******** * *** ******* ********* **** *** ***** ** ********** ********* ********* ** ******* ********* ****** ***** **** **** ** ******** **** ****** ************ ***** *** ******** ******* ** ********** ********** *********** ******* **** ****** ****** ** ************* ** ********** *** ******* ****** *** ** *** ** **** ****** ** **** ****** ** **** ********* **************** *** ********* **** *** ***** ************** ** ****** ****** **** ***** ** ********* ********** ** ******** ************ ** ***** ***** ******** ******* ******** ***** ********* *** ******** ****** **** *** ******** ** ******* ******* ** *** ** **** *** ****** ** ******** *** ******** ***** ************* **** **** ** ***** * ** *** *** ** *** ** ************* ************ ***** **** ** **** ** ***** *** ******* ** ** ********* ***** ** **** **** ** ******** ******* ** ******* ***** *********** *** **** *** ** **** ******* ** ** ****** *** **** ******** ************ *** ******* **** ****** ************ ** ******** *** ****** **** ** ********** ** ******* *** **** ** ***** **** ***** ******* ** ********* *** ******* ** ******** ******** **** ************* ** ********* ** ************* **** ** ***** ******** ******* ********** **** ***** ***** ******* * ****** ** **** ****** ******** * *** ********* ** ***** **** ***** ** ******* ****************** *** ********** ********* * ***** **** ***** ** ***** **** ** ***** ** **** ****** *** ********** ** **** ********* ***** ******* **** ** ********* ******* ** ****** ********* *** ****** ************* *** *********** ******* ** ********* **** *************** *** ** *********** *** **** **** *************** **** ** *** *** **** **** *** ******** ********* *** ****** ** ** ****** ************ ** ******* ********** **** ***** ******** ** ****** **** **** **** *** *** ****** ******* ** *********** ******* ** *** ** ******** ** **** **** ******* **** ***** ***** ****** *********** *** ***** ** ********* ** ******* * ******* *** *** ******** **** *************** ** *********** *********** ***** ***** ** ******** ** ***** ****** ********** ***** **** ** ******** ***** ***** **** ***** ******* ****** * **** ** ******* **** **** ***** ***************** ** ***** ****** *********** ** ******** *** ** ********** *** ****** ***** ************ *** **** ******** ** ***** ************* ******* ** ** *********** ** ****** ******** ** ***** ** *** **** ** **** ******* ******* ************* ** ******* ** ******* ******* ******* **** ******* *** *** ***** *** ******* **** ********* *** ********** ** **** ************ ***** ** ******* *** ********* ** ********* ********** **** ************* *********** ****** ******* ** ****** ********** ** ** ** *** **** ******** ** ******* ********** ****** ** ********* ****** **** ** ******** *** ****** ********** ** ** **** *** ****** ************ ** ***** ******** ************* *** **** ** ** ***** ** ***** ** *********** ********** ** *** ********** ****** **** ******* *** *********** ************ ** ******* ** ********* ********** ***** ********* ********** ** ********** ** ****** ****** ***** ** *** ******** *************** **** ** ***** * *** *** ****** **** **** ** ********** ****** *************** ** ** ****** *** ******* ***** **** ** *********** *** *** ***** ******* **** *** *********** ** ****** ****** ** ********************** ** * ********** ******** * * ******* ********* * ******** ** ********** * * ********** ******** * * ******* ********* ************** * ****** ******* * *************** * ******** ** *** ************** * ****** ******* * **************** * ******** ** *** ************** ** ****** ******* ** **************** * ******** ** *** ******* ******** ** *********** *** *** ***** ******* ******* **** *** *********** ** ****** ****** ** ********************** ** * **** ****** * * **** ******* * * ********** ******* * ******** ** ********** * * ********** ******** * * **** ******* * * **** ***** ************** * ****** ******* * **************** * ******** ** *** ************** ** ****** ******* ** **************** * ******** ** *** ************** ** ****** ******* ** **************** * ******** ** ***