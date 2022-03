La SLRB met un site à disposition pour héberger 1.500 réfugiés à Bruxelles

La Société du Logement de la Région Bruxelloise (SLRB) a décidé de mettre son site Ariane à disposition pour l’hébergement temporaire de 1.500 réfugiés ukrainiens.

Le site « Ariane 7 », situé avenue Ariane, à Woluwe-Saint-Lambert accueillera temporairement 1.500 réfugiés ukrainiens. Selon la SLRB, les réfugiés pourront rester quelques nuits au sein de ce centre transitoire, le temps que Fedasil les redirige vers un logement adapté. Les premiers s’y installent ce mercredi encore.

La mise en place de cette solution d’occupation temporaire a été réalisée en étroite concertation avec le Centre de Crise National, Fedasil, la Croix Rouge, la protection civile et la commune de Woluwe-Saint-Lambert. L’aménagement est en cours de finalisation : 1.500 lits ont été fournis tandis que l’ancien propriétaire des lieux, la société Engie, a fait don de matériel pour meubler le bâtiment qui est actuellement en attente de travaux pour être réhabilité en logements sociaux individuels.

« Le site Ariane a été récemment acquis par la SLRB dans le but d’y développer un projet mixte de reconversion d’anciens bureaux en logements à finalité sociale. Dans l’attente du lancement des travaux, j’ai toujours plaidé pour qu’une occupation temporaire y soit organisée. La crise humanitaire que nous traversons est sans précédent et les capacités d’accueil insuffisantes, je me réjouis donc que ce bâtiment, aujourd’hui aux mains du public, puisse apporter sa pierre à l’édifice », a commenté la secrétaire d’État au Logement Nawal Ben Hamou (PS), citée dans un communiqué de la SLRB.