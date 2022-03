Bruxelles-Ville: des ateliers de sensibilisation au handicap pour les élèves

Soucieuse de rendre son enseignement inclusif, la Ville de Bruxelles lance « Démystifiez le handicap », des ateliers participatifs pour découvrir ce que c’est que d’être en situation de handicap. Près de 420 élèves du secondaire y prendront part.

Le département de l’Instruction publique organise plusieurs journées de sensibilisation pour les élèves du 1er degré de quatre établissements de l’enseignement secondaire : le Lycée Henriette Dachsbeck, l’Institut De-Mot Couvreur, l’Institut Diderot et l’Athénée Léon Lepage. À travers « Démystifiez le handicap », près de 420 élèves prendront part à ces ateliers participatifs.

L’objectif est de les sensibiliser aux différentes formes de handicap : moteur, sensoriel, intellectuel. En collaboration avec « Access and GO » et plusieurs associations, 8 ateliers participatifs ont été créés pour les sensibiliser à la notion de handicap, lutter contre les stéréotypes en favorisant le cycle d’apprentissage expérientiel et ainsi adopter une attitude plus inclusive et bienveillante à l’égard des personnes à besoins spécifiques.

Comprendre le handicap

Comment réagir face à une personne en situation de handicap ? Comment s’adresser à elle ? Comment arrivent-elles à dépasser les difficultés qu’elles rencontrent ? Et qu’est-ce que le handicap ? Chacune de ces journées veillera à répondre à ces interrogations via des mises en situation, des ateliers participatifs et des témoignages.

« Mon objectif est de promouvoir une société inclusive, avec un service public engagé qui prend en compte les besoins spécifiques de chaque individu et ici, en particulier ceux des enfants. J’estime que chaque être humain apporte quelque chose à la société, son intelligence, sa capacité à fédérer, du bonheur, de l’enthousiasme, de la créativité… Nous devons donc « construire ensemble » et non pas segmenter et séparer les publics », déclare Faouzia Hariche (PS), échevine de l’Instruction publique de la Ville de Bruxelles.

Et d’ajouter : « Il faut, dans la mesure du possible, cohabiter, coconstruire, tenir compte des difficultés des uns et des autres, mettre en place des aménagements qu’ils soient physiques ou d’encadrement pour permettre à chacun d’être accueilli et de développer au maximum ses potentialités. » Si le focus est aujourd’hui porté sur le handicap, l’échevine assure que la « ligne de conduite est d’accueillir positivement toutes les spécificités ».