Un food-truck distribue des colis alimentaires à Anderlecht

Depuis peu, le CPAS d'Anderlecht et le Resto du Cœur distribuent des colis alimentaires dans la commune, en soutien à l'action menée par l’Épicerie sociale du CPAS. Ce projet a pour objectif de venir en aide aux Anderlechtois dans le besoin.

Depuis le début de ce mois de mars, le food-truck s'est installé dans les différents quartiers de la commune d'Anderlecht. Ce projet découle d'une initiative de Mustapha Akouz (PS), président du CPAS d'Anderlecht, du Conseil de l'action sociale ainsi que de la Fédération des Restos du Cœur et vise une meilleure accessibilité de l'alimentation pour les personnes dans le besoin.

Concrètement, 150 colis alimentaires pourront être distribués lors d'une tournée soit 450 colis par semaine. Le food-truck mobile s’installera trois fois par semaine, de 13 à 15 heures, dans différents quartiers d’Anderlecht. Les mardis à Cureghem, les mercredis au Peterbos et les jeudis dans le quartier de Scheut.

Toute personne qui souhaite recevoir un colis peut contacter le CPAS via son contact center pour procéder à son inscription. Une carte d'accès et un rendez-vous lui seront octroyés afin qu'elle puisse réceptionner son colis, composé de légumes, féculents et de protéines pour préparer deux repas chauds sains et équilibrés. Le coût d’un colis alimentaire est fixé par les Restos du Cœur, à un euro par adulte et enfant âgé de plus de 10 ans, 50 centimes par enfant âgé de moins de 10 ans et gratuit pour les enfants âgés de moins de 3 ans.

Pour toute personne n’ayant pas les moyens financiers de payer sa contribution, le CPAS d'Anderlecht se charge de payer une partie ou la totalité du coût du colis alimentaire. L'intervention du CPAS est déterminée par un assistant social en fonction des besoins de la personne concernée.