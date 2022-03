Anderlecht récolte 24.492 euros pour SOS Villages d’Enfants en Ukraine

La vente des maillots des Mauves a rapporté un superbe montant.

Anderlecht a récolté 24.492 euros pour SOS Villages d’Enfants en Ukraine. Le club l’a annoncé par communiqué.

« Les supporters du RSC Anderlecht ont encore une fois affiché leur meilleur visage. La vente aux enchères des maillots exclusifs portés en demi-finale de la Croky Cup contre le KAS Eupen a rapporté pas moins de 24.492 euros.

L’intégralité de l’argent récolté sera reversée à SOS Villages d’Enfants, une association qui soutient depuis 20 ans les enfants et les familles en difficulté en Ukraine. Suite à l’escalade de la violence dans ce pays, plus de 100 enfants ont déjà été évacués vers les SOS Villages d’Enfants de Pologne et 25 autres enfants ont été pris en charge en Roumanie.

Grâce au don financier supplémentaire des fans du RSCA et d’Eupen, plus de 600 familles pourront être aidées. Elles pourront compter sur une prise en charge qualitative et un suivi pour leurs besoins de base, un abri, une école et une aide psychologique en cas de traumatisme. Il est aussi important que les enfants puissent avoir un soignant à leurs côtés pour faire face à leurs traumatismes.

Merci aux supporters ».