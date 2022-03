Anderlecht et Eupen récoltent 24.492 euros pour SOS Villages d’Enfants en Ukraine

La vente des maillots a rapporté un superbe montant.

Anderlecht et Eupen ont récolté 24.492 euros après la vente aux enchères des maillots portés lors du match retour des demi-finales de la Coupe de Belgique entre les deux équipes le 3 mars dernier. L’intégralité du montant sera reversé à SOS Villages d’Enfants en Ukraine, a annoncé Anderlecht lundi.

Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, Anderlecht, qui compte l’Ukrainien Bogdan Mykhaylichenko dans ses rangs, et Eupen avaient décidé de mettre les maillots de la rencontre aux enchères. Les maillots étaient ornés de la mention de la demi-finale de Coupe et d’un drapeau ukrainien sur la poitrine.

« Grâce au don financier supplémentaire des fans du RSCA et d’Eupen, plus de 600 familles pourront être aidées. Elles pourront compter sur une prise en charge qualitative et un suivi pour leurs besoins de base, un abri, une école et une aide psychologique en cas de traumatisme. Il est aussi important que les enfants puissent avoir un soignant à leurs côtés pour faire face à leurs traumatismes », a écrit le RSCA dans son communiqué.

SOS Villages d’Enfants s’occupe de l’évacuation des enfants et de leurs parents mais offre aussi une aide d’urgence aux familles qui n’ont nulle part où aller.