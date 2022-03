Une nouvelle action en faveur du climat à Bruxelles le 25 mars

Les associations Fridays for Future et Youth for Climate Belgium organisent une nouvelle action sur le thème du climat, une Global Climate Strike, le 25 mars prochain, par le biais d’une marche à Bruxelles.

