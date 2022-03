La Région bruxelloise, laboratoire de la résilience face au dérèglement climatique

Ce dimanche 13 mars, les Bruxellois impliqués dans le processus participatif «Préparons Bruxelles» ont présenté leurs recommandations pour une région bruxelloise plus résiliente et plus verte.

****************** ****************** ** **** ***** ** ***** ********** *** *** ********** ** ******** ** *** ************ ******** *** ******* ***** ** ********* *** ************* ************ *** ********** ** ********* ******** ********* *** *** ******* ********** ** ***** ********* ************ ************** ****** ******** *** *** ****** *** ****** **** ********* ********* ** ****** ** ****** ** ***** ****** **** ** ************* ********** ** ** ** ***** ** ************** ***** ********** ** ** ****** ** *** ******* ***** **** ** *********** ** ********* ***** ************ ***** ********* **** ** ***** **** ** ************ ********* *** ******** *** ********** ** ******** ** ** ********** *********** ** ****************** ** ************ ** ** ** *********** ************* ***** ***** ******* *** *************** *** ***** ************ *** ********* ** ****** ** ***** *** ********** **** ******* *** ******** **** *** ******* ** ******* ***** ** ** ************** ******* *** ******* ********** *** **** ********* ** ** *********************** *** ***** *********** *** ******* ** ******** ***** ******* **** *** ******* ** ********** **** ******************* ******** ** ********* **** ******* **** ** ***** *** ******* ***** ** ** ** ********* ****** ********* *** ****** ** ********** ** ************* **** ***** ******* ** ************** ** ********* ******* ********* ** *********** ********** *************** ******* ******* ** ********** **** ***** ******** **************** *** ******** ******* ** **** ********** ** ********* ** ************* ** ***** *********** *** ******** ************ **** ********* *** ************* ** ** ***** ******** *********** ********** *** ********* ** ** *********** *** ***** ***** ************ ** ****** ** ****** ** ** ******* ** ********** *********** *********** ** ****** ** ********* ******* ******** ****** *** ** ******* **** ****** ********* **** ************ **** ***** ** **** ********** *** ******** ** ******** ************* ** ********* ** ** *********** ************ ****** *** ******* ** *** ******** *************** *** ********** ******** *** ******** ***** ***** ************* ** ********** ********* ************* *********** ** ** ********************* ** *********** ********* ********* *** **** ********* *** ****** ********* ********* ** ***** ********** **** *** ******* ******** *** ********* ** ******* ********* ** ********* ** ************** ** ********** ************* ** *********** *** ******* ********** ** ******* ********** ** ****** ********* ** ********** ****** ****** ** ********* ** **** *** ******* ** ** *** ********* ** ************ **** ********* *** ** ****** ******* ******* **** ***** ** ********* ** ****** ********* ** ** *********** *** ********* ********* ******* ******* ********* ** *** *** ****** **** ******** ********* ***** ** ** ********* ** ******* ********* ********* *** ********* ******** ******** ** ***** **** ** *********** ** *** ************* ******** ** ****************** ************** **** ****** ** ** ****** ********** **** *** ****** ** *********** ** *** **** *** ****** ********* *** *** ******** ******* ************ ********** ** ********** ****** *** *********** ********** ********** **** ****** ***** ***** ** *** **** *********** **** ******* ** **** ********** ** ******** **** *** ************* *** *** **** **** ** ********* ************ ** ****** ********** ********* ****** ** ** ** ********** ** ******** ***** *************** **** *** ********* ** ***** **** *** ********** ********* ****** *** * ********* ***** ******