Opération BOB à Bruxelles Ouest: 285 véhicules contrôlés, 34 p.-v. dressés!

Seuls deux conducteurs étaient sous influence au volant ; la plupart des p.-v. ont été dressés pour des infractions de roulage…

La zone de police Bruxelles Ouest (Molenbeek, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Berchem-Sainte-Agathe) a exécuté dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 mars une opération de contrôles BOB à plusieurs endroits sur le territoire des cinq communes. 285 véhicules ont été contrôlés.

Résultat ? 34 procès-verbaux ont été dressés dont : 1 pour ivresse au volant, 1 pour stupéfiants au volant, 1 pour non-assurance et dépannage judiciaire du véhicule et 31 pour infractions de roulage comme un non-port de la ceinture de sécurité, un défaut permis de conduire, l’utilisation d’un GSM au volant, etc.

Par ailleurs, deux Sanctions Administratives Communales (SAC) ont été infligées pour non-respect envers les forces de l’ordre et 3 procès-verbaux judiciaires ont également été rédigés suite à des signalements.