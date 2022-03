Berchem-Sainte-Agathe travaille sur la mise en place d’un territoire zéro chômeur

Une délégation berchemoise s’est rendue à Paris pour visiter les Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée de la capitale française et rencontrer des responsables locaux et régionaux qui travaillent sur ces projets ambitieux.

Depuis plus d’un an, le CPAS de Berchem-Sainte-Agathe travaille à la mise en place d’un projet original « Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée » (TZCLD) dans et autour du quartier de la Cité Moderne, inspiré de ce qui se développe en France depuis maintenant une dizaine d’années. « Avec ce projet, la commune et le CPAS cherchent des solutions innovantes pour permettre aux personnes durablement privées d’emploi de sortir de la précarité et pour redynamiser la vie de certains quartiers » souligne Christian Lamouline(cdH), bourgmestre de Berchem Sainte-Agathe. Ce projet s’inscrit dans le cadre du contrat de quartier décroché par la commune pour réenchanter le quartier de la cité moderne.

Le projet vise à embaucher, sur base volontaire et en CDI, toute personne privée durablement d’emploi sur un territoire défini pour travailler au sein d’une Entreprise à But d’Emploi (EBE) qui crée des activités économiques utiles pour le quartier et correspondant aux compétences des personnes privées d’emploi.

« Après des mois de travail sur ce projet, il nous paraissait important de découvrir, sur le terrain, comment s’organisent des EBE, de rencontrer leurs responsables mais aussi les travailleurs qui ont retrouvé une activité professionnelle » précise Martin De Drée, Secrétaire Général du CPAS.

13 Avenir dans le 13ème arrondissement de Paris, qui a développé depuis plusieurs années un projet qui intègre notamment les jeunes de moins de 25 ans qui n’ont que très peu, voire jamais eu accès à l’emploi. Une problématique qui résonne avec la situation de la Cité Moderne qui compte un nombre important de jeunes sans emploi.

« En effet, chaque territoire a ses propres particularités et aujourd’hui, la Cité Moderne affiche un taux de chômage de 30% et une majorité d’entre eux n’a jamais eu accès au marché du travail. Il est donc capital de les intégrer dans notre réflexion autour d’un dispositif de type TZCLD » souligne Jean-François Culot, le Président du CPAS.

La commune et le CPAS de Berchem-Sainte-Agathe souhaitent désormais que les autorités fédérales et régionales se positionnent sur le financement des TZCLD afin de pouvoir commencer à développer leur projet autour de la Cité Moderne.