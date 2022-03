Vincent Kompany devra composer avec une défense affaiblie face à l’Antwerp

Depuis que Wesley Hoedt s’est pris un cinquième carton jaune pour une faute tout à fait évitable face à Ostende le week-end dernier, tout Neerpede se demande comment Vincent Kompany va résoudre ses problèmes défensifs face à l’Antwerp dimanche.

Comme tout le clan anderlechtois le craignait, il n’y a pas eu de miracle cette semaine : dans une rencontre capitale dans la course au Top 4, qui pourrait permettre aux Mauves de passer en troisième position en cas de succès tout en prenant deux points d’avance sur les Anversois, l’entraîneur anderlechtois ne pourra compter ni sur Hoedt (suspendu), ni sur Zeno Debast, ni sur Hannes Delcroix. Il s’agira d’être inventif pour museler Frey. « Nous ne devons pas compter sur Debast et Delcroix avant la trêve internationale », a indiqué Kompany. « Ils ne seront peut-être même pas prêts avant les playoffs. Mais j’ai confiance dans mon noyau élargi. Nous trouverons quelqu’un pour épauler Magallan dans l’axe de la défense. Sardella (NDLR : il a évolué à quatre reprises comme défenseur central la saison dernière en équipe première) est-il une option ? Évidemment, mais nous devons rester prudents avec lui. Ce qu’il réalise à 19 ans reste exceptionnel. »

On fait évidemment dire ce qu’on veut aux statistiques et un joueur n’influencera jamais un résultat à lui seul, mais on notera quand même qu’avec Sardella titulaire, le Sporting n’a pris que 42 % des points. Avec Murillo dans le onze, le bilan monte à 62,5 %. Une raison, pour le coach du RSCA, de déplacer Murillo dans l’axe aux côtés de Magallan, à charge pour Myckhailichenko de confirmer la prestation encourageante signée à l’arrière-droit face aux Ostendais ? À moins qu’il ne sorte un autre lapin de son chapeau, cette possibilité n’est certainement pas à exclure.

4e clean-sheet de suite ?

En attendant, malgré une défense décimée, les Anderlechtois tenteront de se rassurer en sachant qu’ils n’ont pas encaissé le moindre but lors de leurs trois dernières sorties en Pro League et qu’ils présentent la troisième meilleure arrière-garde de l’élite avec 32 buts encaissés, derrière l’Union et Gand. Et puisque la meilleure défense, c’est l’attaque, on soulignera que seuls les Unionistes ont inscrit plus de buts que les Mauves (63).