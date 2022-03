Feu vert du parlement bruxellois à la réforme de l’ordonnance gaz et électricité

Le parlement bruxellois a adopté vendredi le vaste projet d’ordonnance destiné à réorganiser les marchés de l’électricité et du gaz à Bruxelles.

Il y a eu 51 votes positifs (majorité); 18 contre (la plupart des députés MR; le cdH et la N-VA); et 14 abstentions (PTB; deux élus MR et Ch. Magdalijns-DéFI).

La crise énergétique a sensiblement accéléré le tempo des travaux en commission, non sans susciter de réactions négatives de l’opposition sur les conditions de travail parlementaire autour d’un texte de quelque 400 pages et 160 articles.

Comme la majorité, le ministre de l’Energie Alain Maron a justifié le changement de rythme de travail par la volonté de mettre en place le plus rapidement possible le mécanisme de protection des plus précarisés prévu dans le dispositif.

La nouvelle ordonnance existante prévoit notamment la création d’un service universel sous la forme d’une «fourniture garantie», inédite à Bruxelles. Les ménages vulnérables et endettés seront ainsi facturés au tarif social auprès du fournisseur de dernier ressort (Sibelga) pour une durée de douze mois renouvelable.

Le projet d’ordonnance prévoit également la suppression des limiteurs de puissance, mécanisme jugé coûteux et inefficace pour limiter l’endettement des ménages concernés.

En parallèle, les différents acteurs des marchés de l’énergie seront amenés à communiquer de manière plus claire et transparente afin que tous les Bruxellois disposent d’informations précises sur leurs consommations et les différents types de contrats de fourniture.

Pour accélérer la transition énergétique juste et solidaire de la Région bruxelloise, la réforme du cadre régissant les marchés de l’énergie est vaste. Les principaux jalons posés par l’ordonnance visent ainsi à développer les communautés d’énergie pour soutenir le partage local d’énergies renouvelables.

Le projet d’ordonnance met encore en place le cadre légal pour poursuivre le placement de compteurs électriques communicants.