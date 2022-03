Peine de travail plaidée à Bruxelles pour un détournement de fonds de 1,9 millions

Me Guillaume Lys a plaidé, vendredi, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, une peine de travail pour un homme prévenu pour des escroqueries commises par piratage informatique. La justice soupçonne son client d’avoir détourné 1,9 millions.

Le parquet fédéral soupçonne cet individu d’avoir fait partie d’une organisation criminelle, auteure notamment d’un détournement de 1,9 million de dollars au préjudice de la banque privée belge Puilaetco, en août 2019. Selon l’avocat, son client n’a été qu’un intermédiaire dans cette affaire.

« On reproche à mon client d’avoir donné des ordres à des mules pour tenter de blanchir l’argent détourné », a plaidé Me Lys. « Mais en fait, il est prouvé par le dossier qu’il n’était que le transmetteur des ordres venant d’en haut, notamment de deux hommes qui ont été identifiés et arrêtés en Grande-Bretagne et en Finlande », a-t-il avancé.

Me Lys a vivement critiqué le fait que la justice belge n’a pas cru bon de devoir tenter de transférer ces deux individus en Belgique, pour qu’ils s’expliquent eux aussi devant le juge du tribunal correctionnel de Bruxelles.

Le pénaliste a également estimé que la peine de six ans de prison réclamée par le procureur fédéral à l’encontre de son client était exagérée, dès lors que la quasi-totalité de l’argent détourné au préjudice de la banque Puilaetco a pu être restituée. « Mon client n’a donc tiré personnellement aucun avantage financier, aucun avantage patrimonial illicite », a-t-il expliqué. « Demander six ans de prison, en sachant que la banque a été renflouée depuis, et que ses clients n’ont subi aucune conséquence financière, ça me semble totalement disproportionné ».