Atelier de la Rose: des fleurs locales et de saison à la rue de Namur

Située en plein centre de Bruxelles, cette boutique joliment fleurie se fait remarquer par son style et sa variété de plantes depuis six ans. Laurence, la propriétaire, vit de sa passion et est fière du travail qu’elle a accompli.

