Le parlement bruxellois impose des règles au stationnement des trottinettes

Le parlement bruxellois a adopté, vendredi, en fin de journée, une ordonnance visant à imposer le stationnement des scooters, vélos et trottinettes partagés dans des zones réservées. Il y a eu 18 abstentions (MR et cdH) et aucun vote négatif.

