«Actiris sera prêt» à accompagner les réfugiés ukrainiens, indique Bernard Clerfayt

Dès l’obtention du droit de séjour, les réfugiés ukrainiens auront accès au marché de l’emploi bruxellois. « Actiris sera prêt », assure le ministre régional de l’Emploi Bernard Clerfayt vendredi dans un communiqué.

Dès leur enregistrement en Belgique, les réfugiés ukrainiens peuvent recevoir une attestation de protection temporaire automatique, approuvée par tous les États membres de l’Union européenne. Celle-ci permet aux personnes en sa possession de demander une carte de séjour (carte A) valable un an à l’administration communale de leurs lieux de résidence.

Dans ce contexte, Bernard Clerfayt a demandé à Actiris de se tenir prêt et de réfléchir à un plan d’action permettant une prise en charge rapide et efficace de ces personnes.

« Bruxelles, comme d’autres capitales, observe depuis des années des flux migratoires. Actiris a fait évoluer ses services afin de répondre aux besoins de ce nouveau public. Par exemple, depuis 2018, nous faisons appel à des interprètes sociaux pour aider les chercheurs d’emploi ne parlant ni le français ni le néerlandais. Des brochures et des vidéos expliquant les démarches à effectuer lorsque l’on recherche un emploi sont disponibles en 22 langues. Une 23ème version en ukrainien est en cours de réalisation. Nous avons également des conventions de collaboration avec BON, les BAPA et FEDASIL qui sont des acteurs de premier plan dans l’accompagnement et l’intégration des primo-arrivants. Nos collaborateurs sont aussi formés pour aider au mieux ce public. Les équipes d’Actiris sont donc prêtes à soutenir les réfugiés venant d’Ukraine qui sont à la recherche d’un emploi », explique pour sa part Cristina Amboldi, directrice générale d’Actiris.

Une demande a par ailleurs été faite auprès de la Commission permanente de contrôle linguistique pour pouvoir accueillir et recevoir les réfugiés en anglais, et non en français ou en néerlandais comme le prévoit la législation. Cette possibilité a été acceptée, annonce le ministre.