Report de jugement de deux manifestants anti-CST armés d’engins pyrotechniques

Le tribunal correctionnel de Bruxelles n’a pas rendu son jugement jeudi à l’encontre de deux hommes interpellés en possession d’engins pyrotechniques lors de la manifestation contre les mesures sanitaires du 19 décembre dernier à Bruxelles.

Il est désormais attendu pour le 22 mars. Le parquet avait requis des peines de deux ans de prison, estimant que les deux hommes avaient l’intention d’utiliser ces engins contre les forces de l’ordre, une interprétation que les intéressés contestent.

Le 19 décembre dernier, une manifestation contre le Covid Safe Ticket (CST, ce certificat qui atteste d’une vaccination, d’une guérison ou d’un dépistage négatif au coronavirus, donnant accès à certaines activités, notamment culturelles et dans l’horeca) et les mesures sanitaires avait eu lieu pour la quatrième fois en quelques semaines. Des incidents ayant éclaté lors des rassemblements précédents, la police avait décidé de mener des contrôles renforcés. Les deux prévenus, A.B. et M.D., âgés respectivement de 37 et 35 ans, ont ainsi été contrôlés au début de la manifestation alors qu’ils étaient en possession de divers engins pyrotechniques.

A.B. portait sur lui 21 pétards dont certains pouvant occasionner des blessures graves à grande distance. M.D a, lui, été trouvé en possession de 21 engins plus petits, quatre fumigènes, une catapulte ainsi qu’environ 80 balles de paintball dans lesquelles la peinture avait été remplacée par de l’essence et du white spirit.

«Tout a été analysé par le service de déminage de l’armée (SEDEE) et le matériel trouvé aurait pu provoquer une explosion grave», a expliqué le parquet. «Les deux avaient clairement l’intention d’en découdre et de se rebeller.»

Les deux hommes réfutent catégoriquement les charges. «Mon client n’est pas un fauteur de troubles et n’avait aucune intention malveillante», a ainsi plaidé l’avocat de A.B. «Il souffre d’un trouble anxieux et avait des difficultés à supporter les mesures sanitaires. Son psychologue lui a conseillé de rencontrer des gens et peut-être de participer à une manifestation. Il ne s’est pas rendu compte que les engins pyrotechniques qu’il avait achetés sur Internet étaient si dangereux. Il a été négligent, mais ses intentions n’étaient pas mauvaises.»

Les avocats de M.D. ont également contesté l’intention de leur client d’organiser des émeutes. «Ce n’est pas une figure d’extrême droite et il n’y a aucune preuve qu’il ait eu l’intention de s’engager dans une rébellion armée.»

Attendu initialement ce jeudi, le jugement sera finalement rendu le 22 mars.