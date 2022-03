OHL, seule équipe à faire tomber l’Union Saint-Gilloise deux fois en D1A?

C’est l’affiche de ce vendredi soir.

En championnat, l’Union Saint-Gilloise n’a perdu que cinq fois cette saison. Le FC Bruges, Malines, l’Antwerp, Saint-Trond et OHL ayant été les bourreaux des joueurs de Felice Mazzù. Les Louvanistes seront-ils capables, ce vendredi, de rééditer leur exploit du match aller (1-3) et, de facto, être la seule formation belge à faire tomber deux fois le leader en D1A ? Xavier Mercier, le brillant capitaine des Coalisés, l’espère même s’il sait aussi que la tâche sera loin d’être aisée. « On ne va pas forcément se baser sur ce qu’il s’est passé il y a quelques mois, car il y aura des joueurs différents des deux côtés. On va plutôt analyser leurs derniers matches, ceux sans Dante Vanzeir notamment. Je pense que ça changera pas mal de choses, non seulement avec ses propres qualités mais aussi en raison de son duo qu’il compose avec Deniz Undav. Je ne sais pas si son absence sera un avantage pour nous. Mais il est clair que je préfère le voir dans la tribune que sur le terrain », avance le meilleur passeur du championnat (14 passes décisives), ajoutant qu’il n’y aura pas forcément de plan anti-Undav mis sur pied par Marc Brys et son staff.

Le Français – qui avoue étrangement « n’être pas plus excité que ça » d’affronter une nouvelle fois le premier du classement – éprouve un profond respect pour ce que les pensionnaires du Parc Duden réalisent cette saison. « Ce qui est beau, c’est que c’est une belle aventure humaine à voir. L’Union a conservé en grande partie l’effectif de la saison dernière. Le club a réussi à créer une famille. J’espère, pour les joueurs unionistes, qu’ils iront le plus loin possible. Vous savez, je pense que tout amateur de football est content quand il y a un renouveau dans le championnat. Cela amène beaucoup de fraîcheur et ça montre aux grands clubs qu’il faut encore plus travailler. C’est clairement un plus pour la compétition belge. »