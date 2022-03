Bruxelles: une chaîne humaine au Carrefour de l’Europe pour la paix et la désescalade

Au moins une soixantaine de personnes et jusqu’à 200 selon les organisateurs ont formé mercredi de 18h00 à 19h00 une chaîne humaine pour la paix au Carrefour de l’Europe à Bruxelles.

Les participants se sont donné la main et ont créé une ronde autour de l’esplanade devant la gare centrale. Ils tenaient des drapeaux arc-en-ciel sur lesquels était écrit à répétition le mot « paix ». De plus grands drapeaux trônaient au centre avec le message « Nous voulons la paix pas la guerre ». Les manifestants ont scandé en chœur « Stop à la guerre ». Une minute de silence a été respectée en hommage aux victimes du conflit.

Cette chaîne humaine est une initiative de plusieurs mouvements pour la paix, parmi lesquels le CNCD-11.11.11, Aan de IJzer, Ander Europa, Agir pour la Paix, Attac Bruxelles ou encore la Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie (CNAPD). À travers cette action, ils veulent condamner avec fermeté l’invasion de l’Ukraine par la Russie, mais surtout appeler à la désescalade, estimant que la guerre ne peut mener qu’à la souffrance.

« Nous appelons à la fin de la guerre », résume Paola Polanco, président du mouvement de solidarité internationale Intal. « On veut une désescalade. Les signaux d’aujourd’hui ont été plutôt positifs et favorables à un retour aux négociations, mais le fait que les deux parties dans le conflit s’arment représente pour nous un danger imminent de voir s’étendre la guerre, avec toujours plus de victimes et de réfugiés… On veut s’opposer à cette logique de guerre. La militarisation n’est pas la réponse à ce conflit. L’Europe a d’autres alternatives que celles d’armer le camp ukrainien et de miser sur l’OTAN en tant qu’outil de militarisation de la région. On pense au contraire qu’il faut démilitariser la région ».

Un message de Yurii Sheliazhenko, porte-parole du mouvement pour la paix en Ukraine, a été lu devant les manifestants. « La Russie devrait reculer et cesser la guerre contre l’Ukraine et l’OTAN devrait reculer en levant ses positions autour de l’Ukraine et en arrêtant de soutenir l’effort de guerre », a-t-il défendu. « Je propose à la société civile mondiale de créer une commission d’experts indépendante pour résoudre pacifiquement la crise en Ukraine ».