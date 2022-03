La police recherche un des auteurs d’un vol avec violence commis à Anderlecht

Ce mercredi, la police fédérale a émis un avis de recherche pour retrouver un des suspects d’un vol avec violence commis dans une habitation du boulevard de la Révision à Anderlecht, le 31 décembre dernier. Le suspect est âgé entre 30 et 35 ans.

« Le 31 décembre 2021, un groupe d’individus a commis un vol avec violences dans une habitation située boulevard de la Révision à Anderlecht. Un des auteurs est âgé entre 30 et 35 ans et porte une barbe. Au moment des faits, il était vêtu d’un pantalon de training foncé, d’une veste kaki à capuche et de baskets noires à semelles blanches », écrit la police fédérale dans son avis de recherche.

Si vous disposez d’informations sur cet individu, veuillez prendre contact avec la police au numéro 0800 30 300 ou par e-mail : avisderecherche@police.belgium.eu. La discrétion est assurée.