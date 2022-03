806 exilés ukrainiens enregistrés ce mardi à Bruxelles

L’office des Étrangers a enregistré ce 8 mars 806 réfugiés ukrainiens à l’ancien hôpital Bordet situé à Bruxelles, a indiqué en fin de journée sa porte-parole Dominique Ernould. Entre 1.500 à 2.000 personnes faisaient la file devant l’entrée ce jour.

Depuis l’ouverture du centre Bordet vendredi, 2.245 personnes y ont été enregistrées, à savoir 699 durant les trois premiers jours et 740 sur la seule journée de lundi.

« La situation est plus structurée mardi matin qu’elle ne l’était la veille », a commenté en matinée Dominique Ernould, porte-parole de l’Office des Étrangers. « Lundi, il n’y avait pas de file et on a dû attendre un renfort de la police avant de pouvoir ouvrir les portes. Aujourd’hui, on a des queues réservées aux personnes les plus vulnérables », ajoute-t-elle.

Le gouvernement fédéral recherche un site plus vaste pour enregistrer les réfugiés, a affirmé mardi la porte-parole du secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Sammy Mahdi (CD&V). Celui-ci a demandé vendredi le feu vert du Comité ministériel restreint du gouvernement fédéral à cet effet.

En moins de deux semaines, deux millions de personnes se sont réfugiées dans l’Union européenne. La Belgique, comme l’ensemble de l’Union européenne, se trouve confrontée à un défi sans précédent pour accueillir les personnes fuyant la zone du conflit armé.