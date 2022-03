Schaerbeek lance durant deux semaines le festival SAME engagé pour l’égalité

La commune de Schaerbeek lance le SAME Festival ! engagé pour l’égalité, du 8 au 21 mars. Une trentaine d’activités permettront d’analyser les discriminations de genre, de classe, de race ou encore de handicap.

Après une première édition en numérique, la commune de Schaerbeek lance en présentiel, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, son propre festival pour lutter contre les discriminations quelles qu’elles soient (liées au genre, à la sexualité, à la classe, à la race, à la situation de handicap), sous une approche inclusive, intersectionnelle, féministe et décoloniale. Conférences, spectacles, projections cinéma, marche décoloniale rythmeront le festival SAME, qui se tient du 8 au 21 mars.

Durant deux semaines, le festival accueillera de nombreuses personnalités telles que Rokhaya Diallo (journaliste et co-créatrice du podcast « Kiffe ta race »), Alice Coffin (auteure du « génie lesbien »), Marie Dasylva, Fatima Ouassak, JINS Podcast, Joëlle Sambi (auteure et poète), Monique Mbeka Phoba, Karima Saïdi et tant d’autres encore.

Accessibilité

« Pour lutter efficacement contre les discriminations, la commune de Schaerbeek a choisi de donner la parole aux premières personnes concernées par celles-ci. Une manière de mieux comprendre et d’appréhender les différents mécanismes du sexisme, racisme, validisme et lgbtqia+phobie ! », précise Sihame Haddioui (Ecolo), échevine de la Culture et de l’Égalité des genres et des chances.

Pour la première fois à Bruxelles, une séance de cinéma pour les enfants autistes ou qui souffrent de troubles du comportement sera mise en place. Afin de permettre au plus grand nombre de participer aux événements du festival, la commune de Schaerbeek rendra accessible en langue des signes francophone belge une partie significative du programme. Les différents sites seront également accessibles pour les PMR.