Lancement de la campagne «Sur les pavés, l’égalité»

L’association Infor Jeunes Laeken a lancé mardi la sixième édition de sa campagne « Sur les pavés, l’égalité » au Théâtre national, à Bruxelles. L’initiative a pour but de promouvoir l’égalité entre femmes et hommes dans l’espace public.

Une dizaine de jeunes de l’Institut des Ursulines ont présenté devant leurs pairs diverses thématiques relatives à l’égalité femme/homme, au harcèlement de rue, à l’Evras (éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle), au consentement ou encore à la contraception.

Dans le cadre de « Sur les pavés, l’égalité », Infor Jeunes Laeken mène d’une part des animations dans des écoles avec pour objectif de sensibiliser les jeunes à la thématique de l’égalité femme/homme et promeut d’autre part l’accès pour tous à la culture, vecteur de sens critique et d’émancipation.

Participation en faveur de l’égalité de genre

La campagne s’articule autour de passeports pour le Royaume de l’Égalité. Diffusés auprès des jeunes de 15 à 30 ans, ils permettent, moyennant une participation créative en faveur de l’égalité de genre, d’accéder gratuitement du 8 mars au 8 avril à des spectacles culturels auprès de 19 salles partenaires. Au total, 600 places sont offertes.

Les jeunes mobilisés visiteront dans l’après-midi le Théâtre national. Ils prendront ensuite part, dès 16h30, à une parade qui défilera dans les rues de la capitale. Ils seront accompagnés par le Magic Land Théâtre.

Tout au long de l’événement, des chocolats aux « Saveurs de l’égalité » et 6.000 passeports seront distribuées, tandis que les différentes places seront renommées par des noms de femmes.

« Nous allons parader dans les rues de Bruxelles en criant ’La ville est à nous, la rue est à nous’. Nous voulons que l’espace public soit accessible de manière harmonieuse et égalitaire aux femmes et aux hommes à tout moment du jour et de la nuit », a souligné la directrice d’Infor Jeunes Laeken, Chantal Massaer.