Uccle lance le projet Women on the Move dédié aux chercheuses d’emploi

Dans la commune d’Uccle, le chercheur d’emploi est avant tout une chercheuse d’emploi. Raison pour laquelle la Maison de l’Emploi uccloise a mis sur pied un programme spécifique d’accompagnement des femmes sans emploi.

Après un appel à candidature, 12 femmes entament dès à présent un parcours innovant, avec comme objectif de mettre toutes les chances de leur côté pour retrouver l’emploi qui leur convient.

« Revenir vers l’emploi est plus difficile pour une femme que pour un homme, particulièrement après une longue interruption de carrière. Dès lors, Women on the Move se dédie aux femmes qui souhaitent, après une interruption de leur activité professionnelle, réussir leur retour sur le marché de l’emploi », explique François Lambert-Limbosch (Ecolo), échevin de l’Emploi.

21 jours de coaching gratuits

En pratique, différents coaches et formateurs animeront Women on the Move. Les coachings aborderont une large variété de thèmes : définir son projet et son profil professionnels, maîtriser les outils pour rechercher un emploi, valoriser ses compétences acquises pendant l’interruption de carrière, neutraliser ses croyances limitantes, postuler efficacement, rédiger un bon CV et une lettre de motivation performante, se préparer à l’entretien d’embauche… sans oublier un travail sur l’estime de soi pour retrouver ou confirmer sa confiance en soi souvent en berne. Ces séances collectives seront suivies d’un coaching individuel afin que chaque participante puisse, après quelques semaines, faire le bilan des démarches entreprises.

Women on the move est un projet des partenaires de la Maison de l’Emploi d’Uccle (Commune, Agence locale pour l’emploi, CPAS et antenne locale Actiris), sur la base d’un subside d’Actiris.

Au 31 janvier 2022, Uccle comptait 4.320 demandeurs d’emploi indemnisés ou DEI (- 4,9% sur un an), dont 54% de femmes (48% au niveau régional). De 18 à 29 ans, les DEI ucclois sont plutôt des hommes (55%) ; c’est au-delà que le rapport s’inverse avec un maximum de 62% de femmes sans emploi dans la tranche de 40 à 44 ans. Les femmes sont également majoritaires (55%) parmi les DEI de longue durée (au-delà de 1 an), avec un pic à 58% pour les DEI au-delà de 5 ans.