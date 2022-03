La KBR propose une expo pour le 100e anniversaire de Toots Thielemans

La KBR (Bibliothèque royale de Belgique) accueillera du 22 avril au 31 août une exposition en l’honneur du légendaire harmoniciste Toots Thielemans, qui aurait eu 100 ans cette année.

Intitulée «Toots 100. The Sound of a Belgian Legend», l’exposition proposera une visite interactive axée sur le son et la musique de cet artiste incontournable.

Le musicien aurait eu 100 ans en 2022. Cette année est donc considérée comme la «Toots Year», à l’initiative de l’ASBL The Legacy of Toots Thielemans, en collaboration avec la fondation privée Toots Thielemans, qui gère le patrimoine artistique de l’harmoniciste, et l’office du tourisme et des congrès bruxellois visit.brussels.

À cette occasion, la KBR a décidé de redonner vie à la musique de Toots Thielemans dans le somptueux décor du Palais de Charles de Lorraine. Outre un voyage à travers son univers, une impressionnante collection d’instruments de musique, de disques, de correspondances personnelles, de partitions et de matériaux musicaux et visuels inédits seront exposés.

Plusieurs œuvres spécialement créées par des artistes contemporains dans le cadre de la «Toots Year» seront également accessibles au public.