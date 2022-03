Anderlecht: la «MAUVES ARMY» veut plus de monde dans sa tribune

Ils ont déployé une banderole lors d’Anderlecht – Ostende ce dimanche.

Alors que le Sporting s’acheminait vers un succès contre Ostende, la « MAUVES ARMY » a sorti une banderole qui a laissé de nombreuses personnes perplexes dans les autres tribunes. On pouvait y lire : « Direction : avez-vous fait le même constat ? ». Une revendication peu claire sur le moment mais les choses s’éclaircissent.

En fait, la « MAUVES ARMY » demande au RSCA de permettre à davantage de gens d’être présent dans leurs blocs. En étant plus nombreux, ils estiment que l’ambiance sera encore meilleure lors des matchs. Ce fut le cas en Coupe de Belgique contre Eupen jeudi soir. Il y avait plus de tickets à disposition pour les blocs derrière le but, plus de monde et, c’est vrai, une ambiance plus intense que dimanche face à Ostende.

Face aux Côtiers, la « MAUVES ARMY » a donc déployé sa banderole pour envoyer un nouveau signal à la direction bruxelloise en faisant le parallèle entre les matchs de jeudi et de dimanche. Pas sûr que cela aura un effet…