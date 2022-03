Anderlecht se doit de battre Ostende sans penser à Gand

Après sa qualification pour la finale de la Coupe de Belgique, Anderlecht se lance à l’assaut de son prochain objectif, à savoir la qualification pour les PO1. Pour y parvenir, il faut battre Ostende…

Valider sa présence au Heysel dans le cadre de la finale de la Coupe de Belgique. Un moment à part dans une saison, de quoi rendre ses acteurs euphoriques. Mais dans le chef des Anderlechtois, la joie se doit d’être de courte durée. Car la prochaine échéance arrive déjà ce dimanche, avec la réception d’Ostende. Un adversaire qui affiche 20 unités de moins que son hôte du jour. Sur l’échelle des statistiques, le duel se veut donc disproportionné. Attention toutefois à l’unique vérité, à savoir celle du terrain. Des pelouses qui n’ont vu qu’un seul succès mauve au cours des cinq derniers affrontements avec les Côtiers, pour deux défaites et autant de partages. Le match a donc des allures de piège, entre la nécessité de faire un « reset » rapide au niveau de la motivation et l’importance de ne pas tenir compte de ce qu’il se passe du côté de Gand.

Des Buffalos qui sont actuellement en pleine forme, non seulement parce qu’ils restent sur quatre succès de rang en Pro League mais surtout en raison de l’aisance déployée au moment de composter leur ticket pour l’ultime joute de la Croky Cup. Au terme d’un succès aussi plantureux que réaliste sur la pelouse du Club de Bruges (0-3), avec un Tarik Tissoudali taquin et un Laurent Depoitre infranchissable. L’armada gantoise fait donc peur et constitue le plus grand adversaire d’Anderlecht dans la course au top 4. Pas question toutefois de calculer, ce n’est pas le style de la maison. Il faut vaincre, chaque semaine, en dépit d’un calendrier qui va sérieusement se corser après Ostende. L’Antwerp, Gand, Charleroi et Courtrai vont se succéder d’ici la fin de la compétition régulière. Plusieurs affiches, dont certaines face à des concurrents directs, le tout avant de retrouver Gand pour le premier trophée de la saison. Le duel avec la bande d’Hein Vanhaezebrouck va donc s’intensifier au fil des semaines, de quoi forcer les troupes de Vincent Kompany à ne jamais relâcher la pression.

« Profitez de chaque instant, parce que vous avez la chance de faire ce que vous aimez le plus. » Le coach a sorti un discours humain après la demi-finale remportée contre Eupen. Comme si le but était d’évacuer la pression, certes positive, mais de plus en plus palpable dans les travées de la Lotto Park. Des couloirs qui espéraient en début de saison et qui se mettent désormais à rêver. Parce que deux trophées sont encore possibles, alors que les supporters n’en imaginaient aucun. Mais rien n’est acquis, alors il faut enfiler son bleu de travail, et mettre les récentes étoiles de la Coupe de côté, le temps de quelques semaines, aussi intenses que passionnantes, avec La Gantoise comme fil conducteur.