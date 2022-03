Saint-Josse: les fêtes d’un coliving empêchent les voisins de dormir depuis 2 ans

Rue du Méridien et rue Traversière, les Tennoodois n’en peuvent plus. Un co-living d’une quinzaine de chambres s’est installé dans le quartier et depuis octobre 2019, impossible de dormir la majorité des week-ends à cause du tapage nocturne.

**** ** ** ***** ****** ******* ***** ** ******** ********* ******* ********* *** ** ********* ** ************ ** ****** ************ ******** *** ***** ** ********** *** ******** *** ********** ** ********* ** ******* ** ******** ** *** ******* ******* *** ** ***** *** ******** ** ******* ****** ********** ******** *** ****** *** ************ ** ************************ ** ****** ******* ********** **** ***** ** ***** ** ***** ** ***** **** ** *** ** ** ***** **** **** ******* * * *** ******** ** ******* ** ******* ** **** ***** *** *** ******** ******** ** ******* ***** *** ********** *** ********* *** ******* *** * ***** ************* ** ** ****** ********** *** ******* *** ******* *** ********* **** ** ********** ********* ** *********** **** *** *************** ** ******* * ****** ** ********* *** ************ ********** ********** ** ******* *** ******** *********** ********* ** *** *************** ********** *** ******** *** *********** *** ********** ** ********** *** ** ** ********** ******** **** ** ********* ** ********* *** ************ ****** *** ******** ************ ** **** ** ***** ********** *** ******** ****** *** ****** **** ******** ******* ** ******* ** *************** *** ********* ********* ** ** ******* *** **** ********* ****** *** *** ****** ******* **** ** ****************** ******** ******* ************* *** ************* ** **** ******* ** ******* ************ *** ******** ******* *** **** **** *** ********** ** ** ***** ** ****** *** ***** *********** **** * ********** **** *** ***************** ****** ****** ********* ** ********* **** ** ** ******** ** ******* ********* **** *** ******** ** *** ****** ********* *** ******* ********* **** ****** ******* **** ** ******** ** *** ******** *********** ** ************ *** *********** **** *** ****** ***** ** ** ********* ** ****** ********** *********** ******* *** ******** ** *** ************************ ****** ********** ***** ******* ********* *** ********** *** ********** **** ******* ** ***** **** *** ****** ****** ***************** *********** ******* ***** ******** **** ********* ** ** ******* ** **** ***** ** **** ******* ** ***** ***** ** ************** ******** ***** *** ***** ********** ******** *** ** ***** ***** ** ****** ** ********* *********** ******** *** ********* ******** ** *********** **** *** ******* **** ** *** ** *** ** ********** ** ** **************** ***** ** ** ****** *** ***** ******* ******* ** ** ****** **** ******** ** ********** ************ ** ********* **** * ********** ****** **** ******** ** ******** **** ** ** ******** *** ***************** ******** ****** ** **** ** ****** ******* ***** ***** *** ******* ********** ** ********* ****** *** ****** **************** ** ***** ***** *** ** ********* ***** ** *** **************** **** ** ************* *** ******* **** ********* ** **** *** ** ************************* ******** ****** ************* *** ******** ******** ** *********** *** ********* *** ************ ** ** ******* ** *** *********** ** ****** ********* *** ****** ** ************** **** ** ******** *********** **** *** ****** *** *** ***** ** ***** ** ****** ** ******** ************ *** ****** *** ******** ** ***** ****** *** ** **** ****** *** ********** *** ********** ******* ** ********** ** ****** ****** ** **** *** *** ******** ** ** **** ** ******** ********* ** ******* ** ********** ********** ********* *** ** ********* **** ** *** ********* *** ** ***** **** ** ****** ** ********* ** ******** ** *** ********* ** ** ******** ** ** ********** *** *** **** ** ***** ***** ** ******* **** *** ************ ** ***** ****** ******* ********** ***** ************* *** ** ***** ** ******** ************ *** ** ********* *** *** ** ******* *** **** ** ********* ** ****** ********* ** ****** ***** ****** ******* ** *************** ****** ** ***************** ** ****** ** ** ** ****** ******* ****** ** ********* ** ****** ** ****** ***** ** ******* *** ******* ************* ****** ** ** ****** ** ************ ** ******* ********* ***** ****** ******** ********** **** ******* *** ******* **** ** **** ** ***** ** *** ***** **** ********* ***************** *** ********************* ******* **** **** *** ********* **** *** ********* *** ******* ***** **** ***** ** ***** *** ** **********