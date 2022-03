Peter Verbeke: «Tout miser sur la finale de la Coupe de Belgique serait une erreur»

Peter Verbeke, le CEO du Sporting d’Anderlecht, fait le point sur la situation sportive des Mauves avant la fin de la saison.

Après l’ivresse de la qualification pour la finale de la Coupe de Belgique (elle se disputera le lundi 18 avril), Anderlecht doit se reconcentrer sur le championnat. À cinq journées de la phase classique, les Mauves occupent la quatrième place du classement et sont bien partis pour disputer les Playoffs 1. Les joueurs de Vincent Kompany risquent, donc, d’avoir une fin de saison intense à gérer. Mais ce n’est pas un problème pour Peter Verbeke, le CEO du club bruxellois, qui profite du moment présent.

« Il y a deux ans, nous avons lancé un projet dans lequel nous voulions remettre de l’ambiance dans le club et faire en sorte que les supporters nous soutiennent. Jeudi a été le premier bon moment fort », avoue le principal intéressé dans les colonnes du quotidien néerlandophone Het Laatste Nieuws. « Nous sommes heureux de pouvoir à nouveau rêver d’un trophée avec Anderlecht. Mais il n’y a pas de soulagement, car nous n’avons encore rien entre les mains. Bien sûr, tout le monde ici met la barre très haut et il y a de la pression à chaque match. C’est comme ça que ça se passe au RSCA. Mais pour l’instant, nous sommes à un point où les choses peuvent aller dans tous les sens, en ce qui concerne les champions play-offs ou la finale de la Coupe. La frontière entre l’euphorie et la tristesse peut être très mince. C’est pourquoi j’espère que les joueurs vont rapidement tourner la page et se concentrer à nouveau sur le championnat. »

Focus sur la course aux Playoffs 1

Proche du président Wouter Vandenhaute, Peter Verbeke – qui est loué en interne pour la qualité de son travail – espère qu’Anderlehct décrochera un ticket européen au printemps. « Jouer à nouveau en Europe nous aiderait, tant en termes de budget que d’image, à garder les joueurs et à en attirer de nouveaux. Il est vrai que la Coupe de Belgique est une voie rapide vers l’Europe, mais nous pouvons aussi le faire en championnat. C’est pourquoi je veux qu’on passe mentalement à la course pour les Playoffs 1. Tout miser sur la finale de la Coupe de Belgique serait une erreur. »

Dans le sens inverse, il n’y aurait pas lieu de paniquer si le club manquait cet objectif. « Vous savez, notre club fonctionne très discrètement. Wouter Vandenhaute est un président calme et réfléchi. Donc, si nous manquons le football européen, nous changerons de vitesse et penserons aux prochaines étapes. Nous l’avons également fait l’été dernier après l’élimination contre Vitesse. Nous avons tiré les leçons nécessaires de cette défaite. Je pense que l’on atteint son objectif que si l’on est mentalement prêt à affronter la déception », ajoutait Verbeke dans HLN.