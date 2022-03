Anderlecht: l’association Veeweyde prête à accueillir les animaux des Ukrainiens

Depuis l’éclatement de la guerre en Ukraine, les réfugiés s'enfuient vers les pays voisins, et ceux qui ont un animal n’imaginent pas les laisser derrière eux. L’association Veeweyde à Anderlecht est disposée à héberger un nombre limité d’animaux.

La Pologne, la Hongrie et la Roumanie ont assoupli leur législation pour accepter les réfugiés ukrainiens, même s'ils n'ont pas les papiers d'identification de leur animal.

En Belgique, en raison de la situation d'urgence, l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) a annoncé admettre temporairement des chiens, des chats et des furets en provenance d'Ukraine (mouvements non commerciaux) si aucune autorisation préalable n'a été demandée. Ces animaux doivent être placés en isolement à la maison et notifiés à l’AFSCA.

Ces animaux peuvent être régularisés selon la procédure standard de régularisation y compris l’isolement de l’animal, l’identification de l'animal, la vaccination et le titrage anticorps antirabique. La même flexibilité sera également appliquée aux citoyens de l'Union européenne résidant actuellement en Russie qui souhaitent rentrer en Belgique avec leurs chiens, chats ou furets.

L’association Veeweyde, premier Refuge de Belgique pour les animaux perdus et abandonnés, se porte candidate pour héberger un nombre limité d'animaux selon les normes admises par l’AFSCA.

Les refuges ukrainiens pour animaux connaissent actuellement des problèmes d'approvisionnement alimentaire à cause de l'invasion russe. Une liste d’associations et refuges locaux a été compilée pour leur venir en aide (https://www.eurogroupforanimals.org/news/how-you-can-support-animal-protection-organisations-ukraine).

Le Fonds international pour la protection des animaux (IFAW) a également lancé une collecte d'urgence (https://www.ifaw.org/fr/news/aide-urgence-ukraine) pour faire parvenir de la nourriture aux refuges ukrainiens dont le personnel a choisi de rester sur place pour protéger les animaux.