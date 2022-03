Schaerbeek lance son grand concours pour les jeunes: «1030 Got Talent»

La commune de Schaerbeek lance en ce début du mois de mars un vaste concours de talents pour les jeunes de 12 à 25 ans : le « 1030 Got Talent ».

Schaerbeek compte en effet l’une des populations les plus jeunes et diversifiées de la Région bruxelloise. C’est pourquoi, notre commune a souhaité, après une période de deux ans extrêmement difficile pour la jeunesse, donner une tribune aux jeunes leur permettant de s’exprimer, de développer pleinement leur potentiel et de nous faire découvrir leur talent. L’organisation d’un concours multidisciplinaire adressé spécifiquement aux jeunes vise ainsi à mettre en avant notre jeunesse et leur donner l’occasion de se dévoiler, de s’exprimer et de nous montrer de quoi ils sont capables.

« Grâce au concours 1030 Got Talent, nous offrons une tribune aux jeunes Schaerbeekoises et Schaerbeekois désireux de nous faire découvrir leur talent. Nous sommes fiers de cette jeunesse et nous espérons accueillir de nombreux participants ! », se réjouit Deborah Lorenzino (DéFI), échevine de la Jeunesse.

Principe

Le principe du concours est simple : tous les jeunes souhaitant participer à ce concours sont invités à envoyer du 1er au 26 mars prochain une capsule de démonstration de leur talent de maximum trois minutes sur le site de la plateforme, où toutes les informations sur ce concours sont disponibles. Ce concours se veut ouvert aux arts du spectacle et à toute autre discipline artistiques, sportives et culturelles telles que le Chant, la jonglerie, la danse, la magie, des performances sportives, le théâtre, le dressage d’animaux, du cirque…

Au terme de cette phase d’inscription, une dizaine de talents seront sélectionnés et auront la chance de se produire sur scène, en direct et devant un jury de prestige. La grande finale se déroulera le samedi 23 avril au Théâtre « Le 140 » et promet d’être une soirée exceptionnelle !

Un jury de renom

Pour départager les candidats, la commune fait appel à un jury de professionnels de renom. Celui-ci sera composé de Jacques Pili, ancien directeur musical de « The Voice Belgique », Kévin Pilette, danseur et chorégraphe, et Carlos Vaquera, animateur de télévision et créateur d’illusions, qui a participé au jury de l’émission « Belgium’s Got Talent ». Pour représenter la commune, l’échevine Deborah Lorenzino fera également partie du jury.

Le jury départagera les 12 derniers finalistes au terme de la grande soirée et sélectionnera les 3 meilleurs candidats et le grand vainqueur. Ensemble, les 3 meilleurs candidats repartiront avec des prix d’une valeur totale de 2000 euros.

Toutes les informations sont disponibles sur la plateforme : 1030.be/got-talent