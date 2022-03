Le métro accueille l’album de Stromae avec «Mirror Multitude»: des places à gagner

Ce vendredi 4 mars, jour de sortie officielle, « Multitude », le nouvel album de Stromae débarque dans les stations de métro et prémétro de la Stib.

Le maestro bruxellois invite non seulement les voyageurs à découvrir ses nouveaux titres, mais également à s’immerger dans son univers en pénétrant dans l’installation « Mirror Multitude », présentée en exclusivité du 5 au 12 mars à la station Rogier. Un concours permettra également de gagner des places de concert, albums, vinyles et cartes MOBIB exclusives à l’effigie de Stromae.

Après le clip « Formidable », tourné à l’arrêt de tram Louise, Stromae a choisi une nouvelle fois d’associer la Stib à la sortie de son nouvel album « Multitude ». Du 4 au 12 mars, les voyageurs des transports publics auront ainsi le privilège de découvrir dans les stations de métro et de prémétro les nouveaux titres de l’artiste bruxellois. Stromae annoncera lui-même cette action dans les haut-parleurs des stations. Mais ce n’est pas tout. Du 5 au 12 mars, les voyageurs pourront aussi se plonger physiquement dans « Multitude » grâce à une installation inspirée de l’univers de l’album à la station Rogier. Une expérience exclusive conçue pour le métro de Bruxelles.

Installation station Rogier

L’installation intitulée « Mirror Multitude » a été conçue par le designer Arnaud Lapierre. Elle matérialise le titre de l’album, « Multitude », au moyen de multiples miroirs. Les visiteurs pourront y voir leur reflet décuplé à l’infini, comme sur la pochette de l’album. Pour que l’immersion soit complète, les titres du nouvel album de l’artiste bruxellois y seront bien entendu diffusés. Cette installation unique et exclusive sera accessible du 5 au 12 mars inclus, de 11 h 30 à 18 h 30 du lundi au vendredi et de 10 h 30 à 18 h le samedi (fermé le dimanche 6 mars), dans la partie non payante de la station de métro Rogier, du côté du centre commercial City 2.

Places de concerts

Et pour que la fête soit complète, la Stib lance un grand concours sur sa plateforme musicale vibes.stib.be. De nombreux lots sont à remporter : places de concert, albums, vinyles et cartes MOBIB collector à l’effigie de Stromae. La plateforme Vibes de la STIB permet de découvrir l’offre musicale de la STIB, au travers des playlists diffusées dans les stations, mais aussi de participer à des concours et d’avoir accès à des interviews exclusives.