Cinq Français en possession de 3 kg de cannabis et 11.000€ arrêtés à Bruxelles

La police de Bruxelles-Ixelles a arrêté lundi cinq suspects de nationalité française - trois hommes et deux femmes - en possession de 3, 274 kilos de cannabis et de plus de 11.000 euros en liquide, a indiqué jeudi le parquet de Bruxelles.

Des policiers ont procédé au contrôle d’un véhicule immatriculé en France et dont le conducteur n’avait pas cédé le passage à un cycliste. Il y avait trois personnes en tout à bord. Sentant une forte odeur de cannabis émanant de l’habitacle, les agents de police ont procédé à la fouille de la voiture en présence d’un chien spécialisé dans la détection de stupéfiants. Ils ont trouvé un peu plus de 11.000 euros et une faible quantité de cannabis lors de cette inspection.

Une clé et un reçu trouvés lors de la fouille ont mené les policiers à un Airbnb à Saint-Gilles, où trois sacs de cannabis ont été saisis. Deux Francaises présentes dans la chambre ont de plus été arrêtées.

Les cinq suspects ont été mis à la disposition du parquet de Bruxelles.