Polémique à Uccle: des bureaux en bon état jetés lors du déménagement de la commune

Entre 15 et 20 bureaux a priori toujours en état ont été jetés à la déchetterie, lors d’une phase du déménagement de l’administration communale d’Uccle. Un agissement qui ne devrait plus se reproduire, selon la commune.

Dans la journée de mercredi, une riveraine s’est horrifiée à la vue de meubles de bureau, a priori en parfait état, jetés dans des containers, suite au déménagement de l’administration communale d’Uccle. Une image qu’elle a tenue à partager sur Facebook, dénonçant les agissements de la commune.

Si ce geste est « regrettable », selon l’échevin de l’Urbanisme Jonathan Biermann (MR), contacté par BX1, il ne représenterait pas ce qui est prévu pour une grande partie du mobilier communal. En effet, 70 à 80 % des meubles devraient être donnés et livrés à 19 partenaires dont des écoles, des crèches ou encore des centres récréatifs du troisième âge.

D’après l’échevin, il aurait fallu vidanger rapidement les deux sites Beeckman et Danse 3 le week-end dernier afin de les mettre à disposition des écoles, rapporte BX1. Ce sont ainsi entre 15 et 20 bureaux, qui n’auraient pas trouvé d’intérêt auprès des 19 partenaires, ni des trois entreprises d’économie circulaire avec lesquelles la commune travaille, à savoir be circular, Oxfam et U-bu, qui ont été envoyés à la déchetterie.

« On a fourni beaucoup d’efforts pour éviter cette situation mais malheureusement elle a été inévitable pour une partie de notre mobilier qui n’est pas recyclable et ne peut donc être envoyé qu’en déchetterie », a précisé le libéral.

Le reste du mobilier sera quant à lui stocké avant d’être donné au public et aux associations. « Ce qu’il s’est passé ce week-end ne se reproduira plus car la vidange des autres bâtiments est moins urgente », ajoute l’échevin.