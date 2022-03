Lutte contre les stéréotypes de genre: 150.000 euros pour les communes bruxelloises

La Région bruxelloise lance un appel à projets aux communes pour lutter contre les stéréotypes de genre.

La cellule Égalité des chances de Bruxelles Pouvoirs Locaux lance un appel à projets aux communes bruxelloises afin de lutter contre les stéréotypes de genre auprès des jeunes jusqu’à 18 ans.

Cet appel d’un montant de 150.00 euros a pour objectif de soutenir l’organisation d’activités scolaires ou extra-scolaires de la crèche à l’école secondaire, en passant par les activités des services jeunesse à destination des jeunes dans les centres culturels ou les maisons de jeunes. Ces activités devront s’inscrire dans une optique d’égalité des chances entre filles et garçons, de lutte contre le sexisme inconscient ou direct ou de promotion du consentement.

« Il me semble important de mettre l’accent dès le plus jeune âge sur la lutte contre les stéréotypes de genre auprès des jeunes. Cela passe notamment par la sensibilisation des jeunes à la problématique des situations amoureuses abusives et sur la notion de consentement, mais aussi aux dangers que peut présenter une mauvaise utilisation des réseaux sociaux et du smartphone. Les activités de sensibilisation à l’attention des plus jeunes peuvent également aborder les représentations sexuées et sexistes provenant de l’éducation, des jeux et jouets ou de la culture », précise la secrétaire d’État à l’Égalité des chances Nawal Ben Hamou (PS).

Les propositions de projets doivent être introduites par courrier électronique (pouvoirs-locaux@sprb.brussels) au plus tard le 1er avril 2022 à 17 heures.