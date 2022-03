Le Carnaval de Saint-Gilles se tiendra ce 5 mars

Ce samedi 5 mars, le Carnaval de Saint-Gilles fête son grand retour pour sa 23e édition. Dans une ambiance festive, le cortège déambulera dès 14h30 dans les rues, suivi par de nombreuses activités qui se tiendront jusqu’à 18h.

Le grand cortège déguisé, fête son grand retour ce samedi 5 mars et invite tous les Saint-Gillois à déambuler dans les rues et à danser sous les confettis au son des rythmes effrénés des fanfares ! Cette année, le cortège sera agrémenté par les géants du groupe folklorique les « Poepedroegers », les groupes de percussion Krewe du belge et Baque de chuva.

Le cortège déguisé démarrera à 14h30, de la place Morichar. Il passera, sous des nuées de confettis et serpentins, par la rue des Étudiants, la rue Louis Coenen, ensuite la rue Dethy, la rue du Fort, en passant par la rue de l’Église de Saint-Gilles pour ensuite rejoindre la chaussée de Forest avant d’atteindre le point d’arrivée, la place Bethléem dans la joie et la bonne humeur.

Un goûter sera servi vers 16h sur la place Bethléem. L’occasion de se retrouver dans un moment festif et de profiter de nombreuses animations jusqu’à 18h. Au programme : magicien, sculpteur de ballon, artistes de rue, chorégraphies et dernières notes de musique des fanfares.

« Le Carnaval de Saint-Gilles est un rendez-vous important pour les Saint-Gillois qui répondent toujours présents pour faire la fête. Ce Carnaval est très coloré grâce à la créativité des associations et de leurs publics qui prennent part au cortège. Cette année, nous sommes heureux d’apporter cette joie de vivre après 2 années remplies d’incertitudes et de privation », commente Jonathan Verstraeten, chargé de projets à Ensemble Pour 1060.

« Le Carnaval des enfants est un des projets transversaux du service de la Cohésion Sociale de la commune. Comme le Parcours des Lumières, il s’agit d’une fête traditionnelle et nous nous réjouissons d’avoir pu l’organiser cette année, malgré les restrictions », ajoute l’échevin de la Cohésion sociale et de la Participation Thierry Van Campenhout (PS).