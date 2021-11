Saint-Josse: un jardin de la nature accessible aux écoles dès janvier

À l’initiative du bourgmestre Émir Kir et dans le cadre du Plan climat établi par la Commune de Saint-Josse, le Jardin de la nature et de la biodiversité ouvrira ses portes aux écoles primaires communales dès janvier 2022.

Ce jardin éducatif, situé dans l’enceinte de l’ancien couvent, rue de l’Abondance, 31A, a pour objectif l’éducation à l’environnement à travers la reconnexion à la nature et la promotion de la biodiversité.

Les premières animations seront proposées aux écoles primaires communales avec le soutien du Service Eco-conseil pour la fourniture du matériel et la formation des acteurs de l’éducation.

Le bourgmestre Émir Kir et l’échevin Mohammed Jabour, notamment en charge du Développement durable, déclarent : « Les enjeux environnementaux sont le défi de l’avenir. Nous constatons et subissons déjà les conséquences du dérèglement climatique. À l’heure où se tient la COP 26, chacun doit prendre sa part et c’est ce que nous faisons, à notre échelle, avec notre plan climat et l’ouverture du Jardin de la nature et de la biodiversité. À terme, ce dernier accueillera le grand public en semaine et le week-end. C’est donc un formidable outil de sensibilisation et de promotion de la biodiversité que nous mettons à la disposition des citoyens. »