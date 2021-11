Facebook, Messenger et Instagram connaissent quelques difficultés ce mercredi soir!

Facebook, Messenger et Instagram semblent connaître quelques difficultés d’accès ce mercredi soir, comme en témoignent plusieurs de nos lecteurs.

Myriam, de Bouffioulx, est la première a nous avoir avertis via le bouton Alertez-nous ce mercredi soir, suivie par d’autres de nos lecteurs, comme Marion, Guillaume ou encore Désiré.

« Messenger en panne sur Facebook, une panne de plus, décidément ça n’arrête plus sur Facebook », nous écrit-elle.

En effet, selon le site Down Detector, les services du groupe Meta (Facebook, Instagram et Messenger) semblent connaître quelques soucis localisés, sans pour autant que ce soit (pour l’instant ?) une panne générale comme on a pu en connaître il y a quelques semaines.