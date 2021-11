Réouverture du «Mimosa», le restaurant de la maison de repos du CPAS de Berchem

Depuis le 25 octobre, après plusieurs mois de fermeture suite aux différents confinements, le restaurant « Mimosa » situé au rez-de-chaussée de la maison de repos Val des Fleurs du CPAS rouvre ses portes.

Ce restaurant communautaire est destiné en priorité aux citoyens Berchemois âgés de 60 ans et plus, mais aussi, aux familles des résidents de la maison de repos. Il s’agit d’un lieu de rencontre qui propose une alimentation saine et durable, labellisée Good Food. Ce restaurant a vocation d’être un lieu de restauration mais aussi un point d’ancrage local pour les personnes isolées de la commune.

Jean-François Culot, Président du CPAS s’exprime à ce sujet : « Je me réjouis de cette réouverture d’un lieu, déjà fort apprécié avant le COVID : non seulement pour la qualité de sa nourriture mais surtout pour la convivialité partagée entre tous ses usagers ! La réouverture du Mimosas contribue aussi à redonner à la Résidence Val des Fleurs ce lieu d’échange et de vie qu’on lui connaissait avant la crise Covid ! »

CPAS Berchem

« Cela permet de créer un endroit convivial sur Berchem pour les familles mais aussi les citoyens ! » ajoute Martin de Drée, Secrétaire Général du CPAS.

Nouveau système d’Inscription et de paiement

L’inscription est obligatoire, avant de venir manger au « Mimosa », vous devez vous rendre à la réception du Val des Fleurs afin de créer une carte d’affiliation. Il sera demandé de présenter votre carte d’identité. Le fichier avec vos coordonnées est mis à jour chaque année. Chaque client doit présenter sa carte d’affiliation lorsqu’il vient manger au « Mimosa ».

Attention : le Covid Safe Ticket (CST) est obligatoire et est demandé à l’entrée du Val des Fleurs.

Le paiement se règle directement au Val des Fleurs par bancontact.

Réservation

La réservation est obligatoire et se fait au moins un jour à l’avance : soit sur place, à la réception du Val des Fleurs, soit par téléphone exclusivement du lundi au vendredi de 8h à 20h au 02/563 36 00. Il est possible de laisser un message vocal mais il est impératif de préciser la date et le repas souhaité (quotidien ou alternatif) ainsi que votre nom.

Le menu complet pour € 7 – destiné aux Berchemois et familles au 1er degré et €14 pour les autres – se compose d’un potage, d’un plat principal, d’un dessert, d’un café et s’accompagne d’eau ou de bière de table.

Le restaurant est ouvert chaque jour de la semaine de 11h45 à 13h30. Le service commence à 12h précise.